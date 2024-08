FC Zell gewinnt in Hüttschlag - Neuerwerbungen leiten Sieg ein

Details Sonntag, 04. August 2024 20:07

Dem FC Zell am See ist in der 1. Runde der 1. Klasse Süd ein Auftakt nach Maß gelungen. Auswärts beim USV Hüttschlag führten die Bergstädter zur Pause mit 2:0 und triumphierten am Ende schließlich mit 3:1.

Neuzugänge legten Grundstein zum Sieg

Im Wasserfallstadion machten die Zeller von Beginn an die Musik. Letztendlich dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Sommer-Neuzugang Robert Berky die Blau-Gelben in Führung schoss. Dass der Vorsprung zur Pause zwei Goals betrug, war mit Matus Somsak einer weiteren Neuverpflichtung zu verdanken. Der Slowake stellte in Minute 40 auf 0:2.

Frühe Vorentscheidung, Hüttschlag mit Ehrentreffer

Statt Ergebnisverwaltung machten die Gäste gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte alles klar. Maximilian Roozen packte mit seinem Goal zum 0:3 endgültig den Deckel drauf (53.). Die Zeller ließen sich in der weiteren Folge nicht mehr vom Siegkurs abbringen, mussten im Nachspiel aber noch einen Gegentreffer hinnehmen. Mehr als Ergebniskosmetik war Andreas Hetteggers 1:3 letzten Endes nicht mehr (91.).

1. Klasse Süd: Hüttschlag : Zell am See - 1:3 (0:2)

91 Andreas Hettegger 1:3

52 Maximilian Roozen 0:3

40 Matus Somsak 0:2

23 Robert Berky 0:1

