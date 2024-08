1:5 und 0:8! Horrorstart für Absteiger-Duo

Details Montag, 05. August 2024 11:24

Die beiden Absteiger aus der 2. Landesliga Süd haben den Saisonauftakt in den Sand gesetzt. Der USK Maishofen unterlag in Großarl deutlich mit 1:5, der SV Konkordiahütte-Tenneck schlitterte zuhause gegen Rauris gar in ein 0:8-Debakel.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Vom einen Abstiegskampf in den nächsten?

Am Ende der vergangenen Saison mussten Maishofen und Tenneck den bitteren Gang in die 1. Klasse Süd antreten. Während die Pongauer meilenweit am Klassenerhalt vorbeisausten, wurde Maishofens Abstieg zum spätesten aller möglichen Zeitpunkte besiegelt. Etwas weniger als zwei Monate später gibt es bereits die ersten Erkenntisse. Gut möglich, dass die beiden Klubs auch in der unteren Etage ganz weit hinten zu finden sein werden.

Foto: TSU Bramberg/MoTo (ARCHIVBILD)

Keine Ernte für Maishofens Mini-Kader

Die Maishofener, die im Landescup gegen Bramberg nach 28 Minuten schon 0:9 zurückgelegen waren und am Ende mit 0:12 verloren hatten, traten die Reise nach Großarl dezimiert an. Lediglich 13 Spieler leuchteten im Kader auf. Und das Spiel auf Großarler Kunstgrün sollte für den Absteiger denkbar ungünstig starten. Bereits nach fünf Minuten bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Matthias Knapp zum 1:0 verwandelte. "Danach haben wir uns viel zu wenig zugetraut", stellte Coach Josef Haslwanter die Leistung seiner Großaler zunächst nicht wirklich zufrieden. Ein Torwartfehler, der zu Nikolai Toferers 2:0 führte (53.), war für Haslwanter schließlich der Knackpunkt. Ein zweiteres Toferer-Goal (66.) sowie der blitzschnelle Doppelschlag von Matthias Unterkofler (81.) und Simon Silbergasser (83.) ließen den Heimerfolg letztendlich ziemlich deutlich ausfallen. "Zum Schluss hätten wir noch zwei, drei Tore machen können. Das wär' aber zu viel des Guten gewesen", sagt Haslwanter. Dazwischen war den Maishofenern durch Trainersohn Daniel Zeiller der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 geglückt (79.).

Rauris-"Handsch" Fabian Huber hielt einen Elfmeter.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Tenneck kam gehörig unter die Räder

Noch düsterer verlief der Auftakt für Tenneck. Die Pongauer unterlagen Rauris zuhause ganz übel mit 0:8. "Das war 90 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor", spricht Rauris-Sektionsleiter Daniel Mühlthaler von einem klar verteilten Kräfteverhältnis. Die Gäste machten in der ersten Halbzeit kurzen Prozess, stellten binnen sechs Minuten auf 0:3. Nach einem verballerten Türkmen-Elfer, den Rauris-Keeper Huber parierte (50.), legten die Rauriser fünf Buden nach. Herausragend: Florian Egger traf im Triplepack. "Uns ist alles aufgegangen, unsere drei Neuzugänge schlagen voll ein", grinst Mühlthaler. Indes ziehen beim SVK schon jetzt dunkle Wolken auf. Und das, obwohl die neue Spielzeit erst seit kurzem läuft. Nach der 1:8-Schlappe im Landescup gegen Liga-Kontrahent Radstadt und dem Heimdebakel gegen Rauris, geht es tendenziell wieder dorthin, dass die Hütte der Pongauer auch heuer unter Dauerbeschuss stehen wird. In der vergangenen 2. Landesliga-Süd-Saison kassierte man satte 126 Gegentore, durchschnittlich 4,84 pro Partie.

