Nach 3:0-Führung muss SV Mühlbach um Auswärtssieg zittern

In einem temporeichen Spiel trafen in der 2. Runde der 1. Klasse Süd der USV Hollersbach und Aufsteiger SV Mühlbach am Hochkönig aufeinander. Trotz eines beachtlichen Comebacks in der zweiten Halbzeit musste sich Hollersbach am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Gäste aus Mühlbach legten einen furiosen Start hin und sicherten sich durch ihre frühen Tore letztlich die drei Punkte.

Gäste mit früher 3:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 8. Minute gelang Florian Wielandner der Führungstreffer zum 0:1. Nach einer Flanke von rechts nutzte er die Unordnung in der Hollersbacher Defensive und brachte sein Team in Front. Nur drei Minuten später war es dann Gabor Szücs, der nach einem Freistoß zum 0:2 für den SV erhöhte. Die Hollersbacher Defensive wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und fand keine Mittel gegen die angriffslustigen Gäste.

Der Albtraum für die Heimelf setzte sich in der 15. Minute fort. Nach einer unglücklichen Aktion resultierte ein Eigentor von Simon Lackner, was den Spielstand auf 0:3 erhöhte. Die Gastgeber zeigten sich jedoch kämpferisch und versuchten, ins Spiel zurückzufinden. Trotz einzelner Chancen, wie einer Soloszene von Andrei Cublesan in der 29. Minute, blieben sie im ersten Durchgang ohne zählbaren Erfolg. Die erste Halbzeit endete somit klar zugunsten der Gäste, die durch ihre Effizienz in den frühen Minuten beflügelt wirkten.

Unbelohnte Hollersbacher Aufholjagd

Nach der Pause kehrte der USV Hollersbach mit neuem Elan zurück aufs Feld. In der 46. Minute trat Brennsteiner eine Ecke für die Heimelf, bei der Gäste-Keeper Rainer den Ball durch die Finger rutschte, doch seine Verteidigung konnte klären. In der 54. Minute zeigte die Hollersbacher Defensive dann ihre Qualität, als Simon Lackner eine vielversprechende Aktion von Wielandner mit einer Grätsche entschärfte.

Nur zwei Minuten später belohnten sich die Hausherren schließlich für ihre Bemühungen. Nach einer Ecke erzielte Andrei Cublesan per Kopf das 1:3. Das Heimteam war nun am Drücker und ließ sich auch von einem missglückten Abschluss von Hoffmann nicht beirren. In der 59. Minute folgte das nächste Tor für den USV: Harald Steger köpfte nach einer schönen Flanke aus etwa 12 Metern sehenswert zum 2:3 ein und sorgte damit für eine spannende Schlussphase.

In der 85. Minute musste der eingewechselte Dominik Steger vom USV Hollersbach nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Aufholjagd der Gastgeber zusätzlich erschwerte. Dennoch hatten sie in der Nachspielzeit die große Chance auf den Ausgleich, als Enz einen aussichtsreichen Angriff nicht erfolgreich abschließen konnte und in der Mühlbacher Verteidigung hängen blieb. Kurz zuvor hatte auch der SVM eine klare Chance vergeben - Niedermeier verschoss einen Elfmeter.

Am Ende blieb es bei einem knappen 2:3-Auswärtssieg für den SV Mühlbach, der damit die zweiten drei Punkte der Saison einfuhr. Trotz einer beeindruckenden zweiten Halbzeit und zahlreicher Chancen reichte es für den USV Hollersbach nicht mehr für den Ausgleich.

©FCZ

Erstellt von Live-Ticker-Reporter FCZ (1060 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd: Hollersbach : Mühlbach/H - 2:3 (0:3)

59 Harald Steger 2:3

56 Andrei Cublesan 1:3

15 Eigentor durch Simon Lackner 0:3

11 Gabor Szücs 0:2

8 Florian Wielandner 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter FCZ mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.