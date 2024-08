Rauris nach Essl-Show weiter Erster

Details Montag, 12. August 2024 16:15

Der USK Rauris führt weiter die 1. Klasse Süd an. Nach dem 8:0-Schützenfest in der Vorwoche gegen Tenneck legte die Schöberl-Auswahl gestern beim USC Mariapfarr einen 3:1-Erfolg nach. Alexander Essl stach mit seinem erzielten Hattrick heraus.

Führung durch Essl, Mariapfarr antwortete

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften viel Einsatz und Kampfgeist. Die Rauriser, die sich in der 1. Runde beim Kantersieg in und gegen Tenneck regelrecht warmgeschossen hatten, starteten stark in die Partie und setzten die Abwehr der Lungauer früh unter Druck. In der 25. Minute war es schließlich soweit. Alexander Essl traf zum 0:1.

Doch der USC Mariapfarr ließ sich nicht aus der Balance bringen und fand langsam ins Spiel zurück. Der Einsatz wurde in der 33. Minute belohnt, als David Lerchner den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Mit diesem Spielstand gingen die Teams in die Halbzeitpause. Die Partie schien weiterhin völlig offen.

Essls Hattrick entschied die Partie

Nach dem Seitenwechsel erwischte Rauris erneut den besseren Start. Wieder war es Alexander Essl, der seine Mannschaft wenige Momente nach dem Seitenwechsel in Führung brachte (48.). Im Endspurt dieser Partie packte der Spieler dieses Spiels den Deckel drauf. Essl schnürte seinen Hattrick und sicherte seinen Farben somit die Spitzenposition in der 1. Klasse Süd.

1. Klasse Süd: Mariapfarr : USK Rauris - 1:3 (1:1)

79 Alexander Essl 1:3

48 Alexander Essl 1:2

33 David Lerchner 1:1

25 Alexander Essl 0:1

