In souveräner Manier: Lenzing serviert Flachau ab

Der SK Lenzing hat nach der empfindlichen 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag in Zell am See die richtige Reaktion gezeigt. Der große Titelfavorit der 1. Klasse Süd feierte am 3. Spieltag gegen den USC Flachau einen ungefährdeten und hochverdienten 2:0-Heimsieg.

Duell klar in Lenzinger Hand

Die Gesichter der Lenzinger Kicker waren ziemlich lang, nachdem das Gastspiel beim FC Zell (0:2) in die Hose gegangen war. Auf heimischen Boden wollte man gegen Flachau, das zuletzt Hüttschlag beeindruckend mit 6:0 geschlagen hatte, diese Scharte unbedingt ausmerzen. Gesagt, getan. "Wie vorgenommen waren wir sehr aggressiv und sind Gott sei Dank früh in Führung gegangen", analysiert Lenzing-Sektionsleiter Philipp Hainzer. Der von Hainzer angesprochene Führungstreffer fiel schon in der zweiten Minute - Zsolt Takacs mit dem 1:0. Danach hatten dominante Lenzinger Spiel und Gegner im Griff. Einziges Manko: Gute Chancen auf das 2:0 konnten vorerst nicht genutzt werden. Und während die heimische Offensivabteilung immer wieder Akzente setzte, ließen die Hintermänner nicht einen nennenswerten Moment der Flachauer zu.

Kapo Herzog legte nach, Heimelf ließ nichts mehr anbrennen

Die zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste. Mit dem einzigen Unterschied, dass nicht die zweite sondern die dritte Minute lief, ehe die Platzherren zum Torjubel abdrehten. Nach einem Eckball stand Kapitän Thomas Herzog goldrichtig und netzte zum 2:0 ein (48.). Die Margesin-Boys ließen es in der weiteren Folge etwas ruhiger angehen, verwalteten den Zwei-Tore-Bonus - ohne dabei die nötige Konzentration zu verlieren. "Wir haben bis zum Schluss nichts zugelassen", freut sich Hainzer über einen souveränen, ungefährdeten und hochverdienten Heimsieg.

"Waren von Anfang an sehr präsent"

Dass Lenzing als heißester Anwärter auf den Titel zuletzt gepatzt hatte, war doch überraschend gekommen. "Umso wichtiger war es, dass die Mannschaft gleich das nächste Spiel positiv gestalten konnte. Wir waren von Anfang an sehr präsent, was uns gegen Zell doch gefehlt hat", findet Hainzer. Der volle Erfolg gegen die Flachauer sei ein "wichtiger und richtiger Schritt" gewesen. Am Samstag in einer Woche gilt es auswärts in Hollersbach nachzulegen. Flachau trifft in der 4. Runde auf ein kränkelndes Tenneck.

