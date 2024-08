Haziri-Festspiele bei Zeller Hüttengaudi in Tenneck

Details Freitag, 16. August 2024 22:06

Tabellenführer FC Zell am See hat am Freitagabend das Gastspiel beim Schlusslicht SV Konkordiahütte-Tenneck klar und deutlich mit 8:0 gewonnen. Arlind Haziri, der fünfmal netzte, stach aus dem starken Kollektiv der Bergstäder heraus.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus



Zeller rechtfertigten Favoritenstellung

Letzter gegen Erster - die Favoritenrolle war im einzigen Freitagspiel der 3. Runde schon im Vorfeld klar verteilt gewesen. Und so wie die meisten es sich ausgemalt hatten, wurd's auch. Der haushohe Favorit aus der Pinzgauer Bezirkshauptstadt übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Obwohl die Tennecker anfangs stark dagegenhielten, erarbeiteten sich die Zeller eine 2:0-Pausenführung. Arlind Haziri durchbrach in der 17. Minute den Torbann, nur um in Minute 26 gespielten Minuten nachzulegen.



Gegenwehr wurde immer weniger

Im Verlauf der zweiten Hälfte brachen beim Landesliga-Absteiger schließlich alle Dämme. Zur Stundenmarke war Haziris Quattropack perfekt. Der dritte (46.), vierte (48.) und fünfte Tagestreffer (60.) des überragenden Offensivmannes der Zeller ließen die Gästeführung auf 5:0 anwachsen. Dem nicht genug zwickten auch noch Emrah Sahin (66.), Jonatan Budweiser (70.) und Matus Somsak zu (80.). Ein sehr einseitiges Duell endete mit einem furiosen 8:0-Erfolg für die Moser-Buben, für die damit auch im dritten Spiel die volle Punkteausbeute heraushüpfte. Top: Mit einem Torverhältnis von 13:1 scheint das Werkl sowohl offensiv, als auch defensiv zu laufen. Ganz anders ist die Lage in Tenneck. Nach dem zweiten 0:8-Heimdebakel en suite muss man sich um die Mooslechner-Truppe - obwohl die Spielzeit erst seit kurzem läuft - ernsthafte Sorgen machen. Die punktelosen Pongauer kassierten bereits 20 Gegentreffer, haben die rote Laterne inne.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.