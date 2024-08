Moises mit Hattrick, Oldie Krof mit Doppelpack: Radstadt schenkt Westliga-Fohlen in Saalfelden halbes Dutzend ein

Details Samstag, 17. August 2024 09:59

Der UFC Radstadt hat am Freitagabend einen beeindruckenden Auftritt bei der FC Pinzgau Saalfelden 1b mit einem klaren 6:0-Sieg gekrönt. Schier unaufhaltsam: Marco Moises traf dreimal, Wolfgang Krof zweimal.

Auch Saalfeldener konnten Moises nicht bremsen

Die Pinzgauer 1b lief im Vergleich zum 7:0-Erfolg in der Vorwoche in und gegen Maishofen doch ein bisschen verändert auf. Ohne Ahmet Keles, Zior Ramo, Luca Kröll, Alan Ali und Volkan Yildirim musste der zweite Anzug des Regionalliga-West-Klubs mitansehen, wie Radstadt-Goalgetter Marco Moises seine Frühform einmal mehr unter Beweis stellte. Der 25-Jährige, der in den ersten beiden Runden stolze sieben (!) Mal abgedrückt hatte, brachte seine Ennspongauer nach rund einer halben Stunde in Führung - 0:1 (31.). Ein Eigentor von Pechvogel Noah De Mas (44.) bescherte dem Gast zur Pause sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Radstadt zog auf und davon

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte: Mit einer Radstädter Jubeltraube. Bereits in der 48. Minute konnte Moises erneut zuschlagen und erzielte das 0:3. Und weil's so schön war, schnürte der formstarke UFC-Angreifer in Minute 63 seinen Hattrick - 0:4. Es gab aber noch einen weiteren Gäste-Akteur, den die Saalfeldener an diesem Fußballabend nicht in den Griff bekommen sollten: Oldie Wolfgang Krof. Mit stolzen 46 Lenzen auf dem Buckel machte Krof per Zweierpack (79., 84.) das halbe Dutzend voll.

Der Schlusspfiff besiegelte letztlich eine deutliche 0:6-Niederlage für die FC Pinzgau Saalfelden 1b, die mit einem Sieg und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 7:8 recht turbulent ins neue Spieljahr gestartet ist. Die Radstädter hingegen halten nach drei gespielten Runden beim Punktemaximum und wollen ihren Erfolgslauf am kommenden Spieltag zuhause gegen Aufsteiger Mühlbach/Hkg. prolongieren.

1. Klasse Süd: Pinzgau 1b : Radstadt - 0:6 (0:2)

84 Wolfgang Krof 0:6

79 Wolfgang Krof 0:5

63 Marco Moises 0:4

48 Marco Moises 0:3

44 Eigentor durch Noah De Mas 0:2

31 Marco Moises 0:1

