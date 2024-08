USV Hüttschlag holt gegen Hollersbach in letzter Minute ein Unentschieden

Details Sonntag, 18. August 2024 20:39

Im Aufeinandertreffen der 1. Klasse Süd zwischen dem USV Hüttschlag und USV Hollersbach erlebten die Zuschauer ein packendes Spiel, das bis zur letzten Minute nervenaufreibend blieb. Die Gäste gingen früh in Führung und schienen das Spiel bereits in der ersten Halbzeit entschieden zu haben. Doch die Heimmannschaft kämpfte sich eindrucksvoll zurück und sicherte sich in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden.

Gäste mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einer frühen Druckphase von beiden Mannschaften, doch es war Hollersbachs Philip Zingerle, der in der 29. Minute das erste Tor des Spiels erzielte. Nach einer schnellen Kombination brachte Zingerle seine Mannschaft in Führung. In der Folge konnte Hüttschlag trotz einiger guter Chancen, insbesondere durch Kedlbacher, keine Treffer erzielen. In der 45. Minute baute Fabian Enz die Führung für die Gäste aus. Eine Hereingabe von Florian Seber verwandelte Enz mit etwas Glück zum 0:2-Halbzeitstand.

Die Heimmannschaft schien bereits zur Pause geschlagen, doch die Fans feuerten ihr Team unermüdlich an. Der Halbzeitpfiff brachte die Gelegenheit zur Besinnung und neuen Motivation für den USV Hüttschlag, die sich in der zweiten Hälfte bemerkbar machen sollte.

Hüttschlag kämpft sich zurück und belohnt sich in der Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem umstrittenen Freistoß für Hüttschlag, der jedoch nichts einbrachte. Die Heimelf erhöhte den Druck und kam zu mehreren Gelegenheiten. Besonders auffällig war Kedlbacher, dessen Distanzschuss in der 82. Minute geblockt wurde. Schließlich konnte Andreas Toferer in der 85. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Nach einer Flanke von Höller köpfte Toferer den Ball unhaltbar ins Netz.

Die letzten Minuten des Spiels wurden dramatisch. In der 88. Minute hatte Toferer erneut die Chance, doch sein Schuss aus fünf Metern ging knapp vorbei. Während die Zuschauer die Heimmannschaft lautstark unterstützten, zeichnete sich eine heiße Schlussphase ab. Hollersbach-Trainer Wieser blickte zunehmend nervös auf die Stadionuhr, während sein Team versuchte, die Führung zu verteidigen.

Die Mühen von Hüttschlag sollten jedoch belohnt werden. In der Nachspielzeit gelang Andreas Rohrmoser das erlösende Tor zum 2:2. Eine energische Aktion vor dem Tor der Gäste führte zu einem unhaltbaren Abschluss von Rohrmoser, der den Ball sicher im Netz unterbrachte. Nur knapp danach pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte das Unentschieden.

1. Klasse Süd: Hüttschlag : Hollersbach - 2:2 (0:2)

90 Andreas Rohrmoser 2:2

85 Andreas Toferer 1:2

45 Fabian Enz 0:2

29 Philip Zingerle 0:1

