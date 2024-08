Letzte Woche fünf Volltreffer, jetzt vier - Haziris Topform bekommt auch Rauris zu spüren

Details Samstag, 24. August 2024 10:59

Der FC Zell am See hat in einem packenden Spiel gegen USK Rauris einen überzeugenden 4:2-Erfolg errungen. Arlind Haziri war der Held des Abends, indem er alle vier Tore für die Gastgeber erzielte und somit einen Rückstand zur Halbzeit in einen klaren Sieg verwandelte. Irre: Der gebürtige Kosovare erzielte in den letzten zwei Spielen stolze neun (!) Buden.

Rauris zur Pause mit Nasenspitze voran

Das Spiel zweier bis dato noch ungeschlagener Teams begann aufregend und intensiv. Rauris erwies sich für die Zeller als der erwartet schwere Gegner und ging im Verlauf des ersten Durchgangs zweimal in Führung. Erst drückte Kevin Bolterl ab (21.) und nachdem Arlind Haziri die Uhren zwischenzeitlich wieder auf Null gestellt hatte (32.), sorgte Alexander Essl postwendend für das Pausen-1:2 (33.).

Haziri-Gala in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der FC Zell am See entschlossen aus der Kabine zurück und zeigte, dass sie das Spiel noch lange nicht abgeschrieben hatten. In Minute 53 war Haziri erneut zur Stelle und erzielte den Ausgleich zum 2:2. Damit war das Spiel wieder offen und die Spannung stieg weiter an.

In der 69. Minute schoss Haziri die Bergstädter erstmals an diesem Fußballabend in Führung. Dem nicht genug setzte der Zell-Angreifer, der in der Vorwoche gegen Tenneck schon fünf Tore erzielt hatte, noch einen drauf und besiegelte mit seinem vierten (!) Volltreffer in Minute 81 den 4:2-Erfolg.

Während die Rauriser die erste Liga-Saisonniederlage einstecken mussten, winken die Moser-Jungs zumindest bis heute Abend vom Sonnenplatz.

1. Klasse Süd: Zell am See : USK Rauris - 4:2 (1:2)

80 Arlind Haziri 4:2

69 Arlind Haziri 3:2

53 Arlind Haziri 2:2

33 Alexander Essl 1:2

31 Arlind Haziri 1:1

21 Paul Gerstgrasser 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.