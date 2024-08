Nichtantreten! Großarl gegen Pinzgau 1b wird strafverifiziert

Details Samstag, 24. August 2024 12:01

Im Salzburger Fußball-Unterhaus läuft die neue Spielzeit seit mittlerweile knapp einem Monat. In der 1. Klasse Süd wurde nun das erste Nichtantreten einer Mannschaft verzeichnet. Weil die FC Pinzgau Saalfelden 1b keine Mannschaft stellen kann, musste das Gastspiel beim USV Großarl kurzerhand abgeblasen werden.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Jugendregionalliga statt 1. Klasse Süd

"Die Saalfeldener haben uns informiert, dass sie für das heutige Spiel zu wenig Spieler zur Verfügung haben", schildert Großarl-Coach Josef Haslwanter. Das Problem? Die 1b-Mannschaft des FC Pinzgau Saalfelden besteht großteils aus Kickern des U18-Akademie-Teams und dem erweiterten Kampfmannschaftskader. Und weil die U18 heute in der ÖFB-Jugendregionalliga sein Heimspiel gegen First Vienna bestreitet und die "Erste" in der Westliga nach Lauterach muss, würden für die Reise ins Großarltal gerade einmal eine Handvoll Spieler übrig bleiben. "Ich hoffe, dass das einmalig bleibt", gibt Pinzgau-Trainer Seckin Türkcan zu Protokoll.

Pinzgauer nehmen Entgegenkommen nicht an

Kurios: Haslwanter lässt von einem Entgegenkommen wissen. "Wir haben ihnen sogar angeboten, dass wir das Spiel auf Dienstag verschieben. Aber auch das haben sie abgelehnt, weil sie anscheinend am Dienstag ebenfalls keine Mannschaft stellen können." Somit feiern die Großarler nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ihren zweiten Saisonsieg - wenn auch auf eine komische Art und Weise.

