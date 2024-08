Nullnummer in Radstadt

Details Samstag, 24. August 2024 20:27

Im Duell der 4. Runde der 1. Klasse Süd trennten sich der UFC Radstadt und der SV Mühlbach/Hochkönig mit einem torlosen Unentschieden. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, doch am Ende gelang es keinem Team, den Ball im Netz unterzubringen.

Intensive erste Halbzeit

Das Spiel begann direkt mit einem hohen Tempo und beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie die drei Punkte wollten. Die erste Halbzeit war geprägt von einer ausgeglichenen Spielweise, in der sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte. Beide Teams erspielten sich Chancen, doch die Torhüter blieben bis zur Halbzeitpause unüberwindbar. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Zuschauer warten vergeblich auf Tore

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend und umkämpft. Die erste nennenswerte Chance in der zweiten Hälfte hatte der UFC Radstadt in der 62. Minute, als Wielandner den Ball an die Stange setzte und damit nur knapp die Führung verpasste. Dieser Moment war ein Weckruf für beide Teams, die fortan noch energischer nach vorne spielten.

Der SV Mühlbach hatte ebenfalls seine Möglichkeiten, doch die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sicher und ließen keine Treffer zu. In der 78. Minute wurde eine weitere Chance von Wielandner zur Ecke geklärt. Trotz der zunehmenden Intensität und den immer wiederkehrenden Angriffen konnte keine der Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen.

Der Torhüter des UFC Radstadt zeigte in der 90. Minute eine Glanzparade und bewahrte sein Team vor einem möglichen Rückstand. Auch die anschließende Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine Entscheidung, sodass das Spiel letztendlich mit einem 0:0 endete.

Das torlose Unentschieden spiegelte die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften wider. Beide Teams hatten ihre Chancen, konnten diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen.

