USV Hollersbach triumphiert gegen Lenzing

In einem Spiel der 1. Klasse Süd setzte sich der USV Hollersbach mit 4:2 gegen den SK Lenzing durch. Vor allem die zweite Halbzeit bot zahlreiche Höhepunkte und emotionale Momente. Der SK Lenzing, der als selbsternannter Titelkandidat angereist war, konnte erneut keine Punkte sammeln und musste sich den ambitionierten Hausherren geschlagen geben.

Packender Beginn

Schon früh zeigte sich, dass es ein spannendes Spiel werden würde. In der 9. Minute gelang Peter Takacs der erste Treffer für Lenzing, der nach einer unglücklichen Kopfabwehr der USV-Defensive vor seinen Füßen landete und den er eiskalt zum 0:1 verwandelte. Der frühe Rückstand schien jedoch den USV Hollersbach nicht aus der Ruhe zu bringen. Nur vier Minuten später konnte Marco Brennsteiner mit einem absolut sehenswerten Distanzschuss per Volley aus dem Halbfeld zum 1:1 ausgleichen.

Die Partie blieb weiterhin auf hohem Niveau. In der 30. Minute brachte Fabian Enz Hollersbach nach einem gut herausgespielten Angriff mit 2:1 in Führung. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten, darunter mehrere gefährliche Kopfballchancen für den SK Lenzing, der mit Aluminium-Pech zu kämpfen hatte, ging es mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause. Gäste-Coach Margesin zeigte sich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und forderte in der Pause eine klarere Durchführung seiner Spielanlage.

Wilder zweiter Durchgang

Die zweite Halbzeit begann mit einem unveränderten Bild: Beide Teams spielten engagiert und trotz den Einwechslungen der Lenzinger Leistungsträger Tadic und Reinbacher war es der USV Hollersbach, der erneut jubeln konnte. In der 62. Minute erhöhte Dominik Steger nach einem schnellen Konter und einer Vorlage von Brennsteiner auf 3:1. Der SK Lenzing geriet zunehmend unter Druck und zeigte sich sowohl auf dem Platz als auch auf der Bank unruhig.

Die Situation eskalierte in der 71. Minute, als Lenzings Zsolt Takacs aufgrund eines zu harten Einsteigens mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl nutzte der USV die Gelegenheit und baute die Führung aus. Florian Seber erhöhte in der 77. Minute mit einem gefühlvollen Pass zwischen die Füße von Keeper Schneider auf 4:1.

So musste der SK Lenzing unter schwierigen Bedingungen versuchenm noch etwas Zählbares aus Hollersbach mitzunehmen. In der 83. Minute erzielte Stefan Reinbacher den zweiten Treffer für die Gäste, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik war. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die vier Minuten Nachspielzeit änderten nichts am Endstand von 4:2 für die Hausherren aus Hollersbach.

Besondere Erwähnung verdient die Defensive des USV Hollersbach, die in den entscheidenden Momenten standhaft blieb und zahlreiche Chancen der Gäste vereitelte. Auch Torhüter Nindl zeigte eine gute Leistung, besonders bei den zahlreichen Angriffen der Gäste in der ersten Halbzeit. Schlussendlich war es eine überzeugende Vorstellung des USV Hollersbach

©FCZ

Erstellt von Live-Ticker-Reporter FCZ (1410 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd: Hollersbach : Lenzing - 4:2 (2:1)

83 Stefan Reinbacher 4:2

77 Florian Seeber 4:1

62 Dominik Steger 3:1

30 Fabian Enz 2:1

13 Marco Brennsteiner 1:1

9 Peter Takacs 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter FCZ mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.