4:0! Lenzing gibt sich gegen Maishofen keine Blöße

Der SK Lenzing wurde in der 5. Runde der 1. Klasse Süd seiner Favoritenrolle gerecht und wies Schlusslicht SK Maishofen klar mit 4:0 in die Schranken. Der Titelaspirant ging dabei früh in Führung und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus.

Blitzstart für die favorisierten Lenzinger

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, da lagen die Gastgeber auch schon in Führung. Dominic Hofer nutzte in der ersten Minute eine sich bietende Gelegenheit und schob eiskalt zum 1:0 für den SK Lenzing ein. Dieser frühe Treffer gab dem Spiel sofort eine Richtung und setzte die Maishofener unter Druck. In Minute 9 blockte Maishofen-Verteidiger Christian Faistauer einen gut angetragenen Schuss ab, kurz darauf wurde ein Goal von Blerim Azizi wegen eines Handspiels nicht anerkannt (13.).

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bemühte sich das Tabellenschlusslicht, besser ins Spiel zu finden. Erste Annäherungen an das Tor der Heimischen gab es in der 27. Minute, als Keeper Marco Schneider einen Angriff vor Fabian Aglassinger klären konnte. Eine unschöne Szene ereignete sich in der 33. Minute, als Faistauer nach einem Luftzweikampf verletzt liegen blieb und ausgewechselt werden musste.

Geburtstagskind beschenkte sich mit Tor selbst

Nach der Pause übernahmen die Margesin-Buben wieder die Kontrolle über das Spiel. Dies zahlte sich in der 69. Minute aus, als Christoph Haslgruber nach einem Eckball per Kopf das 2:0 erzielte. Der Jubel war groß, denn Haslgruber feierte zudem an diesem Tag seinen Geburtstag.

Nur sieben Minuten später vergab Azizi einen Elfmeter, was die Fans kurzzeitig frustrierte. Doch in der 78. Minute machte es Azizi besser und schob den Ball zum 3:0 ins Netz. Damit war die Vorentscheidung gefallen, und der SK Lenzing spielte die restliche Zeit souverän herunter.

In der Nachspielzeit setzte Alexander Wiechenthaler noch einen drauf und köpfte nach einem Eckball zum klaren 4:0-Endstand ein (91.).

1. Klasse Süd: Lenzing : Maishofen - 4:0 (1:0)

91 Alexander Wiechenthaler 4:0

78 Blerim Azizi 3:0

69 Christoph Haslgruber 2:0

1 Dominic Hofer 1:0

