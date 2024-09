Spannung pur: Mühlbach/Hkg. besiegt Großarl knapp

Details Sonntag, 01. September 2024 14:07

Der SV Mühlbach/Hkg. hat in der 5. Runde der 1. Klasse Süd einen knappen 2:1-Heimsieg gegen den USV Großarl gefeiert. In einem emotional geladenen und hart umkämpften Match setzten sich die Gastgeber dank eines späten Treffers durch. Das Spiel im Waldstadion bot den Fans spannende Momente und packende Szenen, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Aufsteiger ging zweimal in Front

Schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass beide Teams an diesem heißen Nachmittag entschlossen waren, den Sieg für sich zu verbuchen. Der Aufsteiger aus Mühlbach/Hkg. ging bereits in der 2. Minute in Front, als Wielandner einen schönen Solo-Lauf startete, die Murmel ins Zentrum flankte, wo Nico Glanzer per Kopf zum 1:0 einnetzte.

Die Freude über die Führung hielt jedoch nicht lange an. In der 8. Minute konnte der USV Großarl durch eine eher harmlose Aktion ausgleichen. Ein Tormannfehler begünstigte das Tor der Gäste, die somit das 1:1 erzielten. Diese Wendung brachte eine kurze Unruhe ins Spiel des SV Mühlbach/Hkg., doch die Mannschaft fing sich schnell wieder und setzte die Gäste unter Druck.

Die heimischen Mühlbacher versuchten, das Spiel spielerisch zu dominieren, während die Großarler tief standen und auf Konter setzten. Nach einer hitzebedingten Trinkpause erarbeitete sich der Gastgeber eine Topchance. Nach Glanzer-Zuspiel wurde ein Wielandner-Abschluss zur Ecke geklärt. Diese sollte den Schweiger-Boys zum neuerlichen Führungstreffer verhelfen. Wielandner traf zum 2:1 (23.).

Mühlbach/Hkg. ließ sich die drei Points nicht mehr nehmen

Der USV Großarl versuchte zwar, den erneuten Ausgleich zu erzwingen, doch Mühlbach war in der Defensive gut organisiert und ließ wenig zu. Eine gute Chance der Gäste in der 36. Minute verfehlte nur knapp das Tor. Kurz vor der Halbzeit verzeichnete Mühlbach eine weitere Topchance, bei der Großarl alles in den Schuss warf, um den Ball abzuwehren.

Nach der Pause kam Mühlbach stark aus der Kabine und setzte die Gäste weiter unter Druck. Die Hausherren zeigten weiterhin ihre Spielstärke und dominierten das Geschehen auf dem Platz. Trotz der Führung blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. In der 65. Minute begannen Baris Yilmaz und Gabor Szücs, sich für einen möglichen Einsatz warmzulaufen, was die Intensität des Spiels weiter anheizte.

Die Schlussminuten waren geprägt von hektischen Szenen und Diskussionen. In der 90. Minute kam es zu einem Wortgefecht zwischen SVM-Trainer Schweiger und dem Schiedsrichter, das jedoch ohne Gelbe Karte endete. Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für den SV Mühlbach/Hkg., der die Zuschauer im Waldstadion jubeln ließ.

1. Klasse Süd: Mühlbach/H : Großarl - 2:1 (2:1)

23 Florian Wielandner 2:1

8 Maximilian Hettegger 1:1

2 Nico Glanzer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.