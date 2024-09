4:3 nach 0:3! Maishofen schlägt Tenneck im Duell der Problemkinder

Details Samstag, 07. September 2024 01:36

Der SK Maishofen hat am Freitagabend das Kellerduell gegen den SV Konkordiahütte-Tenneck mit 4:3 für sich entschieden. Und das, obwohl die Maishofener nach rund einer halben Stunde schon mit 0:3 gelegen waren und Marcel Embacher 24 Minuten vor Schluss beim Stand vom 3:3 die Ampelkarte gesehen hatte.

Foto: TSU Bramberg/MoTo (ARCHIVBILD)

Maishofen lag schier aussichtslos hinten, Funken Hoffnung dank Mitterwurzer-Goal

"In den ersten 30 Minuten waren wir katastrophal", bringt es Maishofen-Coach Helmut Zeiller auf den Punkt. Die Maishofener erwischten in der heimischen Delling Gruam einen Horrorstart und gerieten im richtungsweisenden Kellerduell relativ flott deutlich in Rückstand. Adnan Celikovic brachte den SVK in Minute 12 in Führung. Captain Christoph Rettenbacher nur fünf Minuten später (17.) und abermals Celikovic (32.) bauten diese weiter aus. "Dass Tenneck 3:0 vorne war, war absolut gerechtfertigt", gesteht Zeiller, dessen anfangs schläfrige Kicker erst danach mit mehr Feuer unterm Rock agierten. Unmittelbar vor der Halbzeitpause stellte Lukas Mitterwurzer nach Mujanic-Flanke auf 1:3 (44.). "Das war extrem wichtig", weiß Zeiller.

SKM-Kapitän Langreiter sorgte per Doppelpack für den Turnaround

Ein Dreifachtausch zur Pause brachte den Gastgeber schließlich auf die richtige Fährte. Die Maishofener, denen damit eine spielerische Linie eingehaucht wurde, brannten 116 Tage vor Silvester bereits ihr Feuerwerk ab und stellten binnen acht Minuten auf 3:3. Erst traf Trainersohn Daniel Zeiller nach Embacher-Assist (55.), wenig später netzte Florian Langreiter ein (63.). Nachdem das Spiel nach Marcel Embachers Platzverweis (Gelb-Rot, 66.) kurz darauf ein weiteres Mal zu kippen schien, packten die dezimierten Hausherren noch einen drauf. In Minute 82 trug sich Langreiter neuerlich in die Schützenliste ein und sicherte seiner Bande damit einen immens wichtigen Sieg. Der bis zum Schlusspfiff kurzzeitig in Gefahr geriet. "Weil Tenneck dann noch einmal gedrückt hat", ergänzt Zeiller. Während die Pongauer Schlusslichter weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten müssen, schlossen die Grün-Weißen in der Tabelle zum Zwölften Mariapfarr auf. "Sehr wichtig. Kämpferisch war's in der zweiten Halbzeit eine super Leistung meiner Mannschaft. Das war das große Plus."

Maishofen beklagt Kaderprobleme, Aglassinger haut Hut drauf

Neben weiterem Punktezuwachs hofft Zeiller in den nächsten Wochen und Monaten auf mehr Stabilität und Konstanz im Spielerkader. Weil der Teufel in der Not bekanntlich Fliegen frisst, mussten die vielen urlaubs- und verletzungsbedingten Ausfälle in den ersten Runden mit Spielern kompensiert werden, die ihre Karrieren schon als beendet erklärt hatten. Just im Kellerduell gegen Tenneck standen mit Thomas Miesl, Mario Wallner und Andreas Mitterwurzer abermals drei sogenannte "Fußball-Pensionisten" in der Startelf. Letztgenannter - eigentlich Feldspieler - musste den verletzten Orkun Akar (Mittelfußbruch) gar im Tor vertreten. Fix nicht mehr dabei: Spielmacher Fabian Aglassinger. "Der hat aufgehört", lässt Zeiller wissen. "Sehr schade. Fußballerisch hätte er uns sicher weiterhelfen können."

1. Klasse Süd, 6. Runde

Freitag, 06.09.2024, 18:45, Delling-Gruam Maishofen, Z: 250, SR: Besim Balaj

SK Maishofen 4:3 (1:3) SV Konkordiahütte-Tenneck

Maishofen: Andreas Mitterwurzer, Ermin Mujanic, Kilian Schreiner, Florian Langreiter (K), Marcel Embacher, Benjamin Bajramovic, Lukas Mitterwurzer, Thomas Miesl, Mario Wallner, Gabriel Sluganovic, Hendrik Bierling

Ersatz: Manuel Lukic, Jonas Rager, Alpay Aksoy, Fatbardh Azizi, Marcel Bacher, Daniel Zeiller

Tenneck: Darijo Floranovic, Kerem Yilmaz, Adnan Celikovic, Simon Deisl, Philip Reiter, Alija Selimovic, Berkay Senel, Fabian Posch, Christoph Rettenbacher (K), Edin Mehmedovic, Jonas Nagl

Ersatz: Christian Wiesenbauer, Maximilian Meißl, Franz Gschwandtl, Yusuf Kandemir

Tore: 0:1 Adnan Celikovic (12.), 0:2 Christoph Rettenbacher (17.), 0:3 Adnan Celikovic (32.), 1:3 Lukas Mitterwurzer (44.), 2:3 Daniel Zeiller (55.), 3:3 Florian Langreiter (63.), 4:3 Florian Langreiter (82.)

Gelbe Karten: Miesl, Bajramovic, Embacher bzw. Celikovic, Selimovic, Nagl, Kandemir

Gelb-Rot: Embacher (66.) bzw. Nagl (92.)

