Großarl biegt Hüttschlag im Derby nach Rückstand

Sonntag, 08. September 2024

Der USV Großarl hat sich vor 1050 Besuchern im Derby gegen seinen Nachbarn USV Hüttschlag am Ende relativ deutlich mit 3:1 durchgesetzt. Die Gastgeber drückten nach nervösem Beginn und zwischenzeitlichem Rückstand voll auf die Tube und drehten die Partie noch vor dem Pausentee.

Hüttschlag sorgte für das erste Highlight

Das Publikum im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell zwischen Großarl und Hüttschlag war absolut Austria-Salzburg-Like. "Eine bombastische Stimmung. Über 1000 Zuschauer, bengalische Feuer und Trommeln", war auch Großarl-Coach Josef Haslwanter von der Atmosphäre angetan. Die Hausherren präsentierten sich in der Anfangsviertelstunde etwas nervös. "Wir hatten zu viele Ballverluste, sind nicht so wirklich ins Spiel gekommen", knurrt Haslwanter, der in Minute acht den Gegentreffer schlucken musste. Hüttschlags Michael Pichler packte aus gut 20 Metern einen Volley aus und traf zum 0:1.

Großarler switchten in den Vollsprintmodus

Im zweiten Teil der ersten Spielhälfte schienen die Großarler endgültig im Derby angekommen zu sein. "Da waren wir richtig, richtig gut und haben Hüttschlag weggespielt", erzählt Haslwanter. Die Ernte folgte auf dem Fuß. Maximilian Hettegger besorgte den Ausgleich (29.), Thomas Rohrmoser nach wunderbarem Knapp-Assist (33.) und Matthias Knapp vom Elferpunkt (45.+2) die Führung. "Im Endeffekt hätten wir noch ein, zwei weitere Tore schießen können", sah Haslwanter die Seinen voll am Drücker.

In der zweiten Spielhälfte ließ sich Großarl den Vorsprung nicht mehr nehmen. Nach einem Abseitstor von Matthäus Hettegger wurde das vermeintliche 4:1 gefeiert, letztendlich war der Halbzeitstand gleichbedeutend mit dem Endstand. "Ein verdienter Sieg. Wir waren an diesem Tag die bessere Mannschaft", bringt es Haslwanter kurz und knackig auf den Punkt.

1. Klasse Süd, 6. Runde

Samstag, 07.09.2024, 17:00, Sportplatz Großarl, Z: 1050, SR: Adnan Sezer

USV Großarl 3:1 (3:1) USV Hüttschlag

Großarl: Alois Prommegger, Matthias Unterkofler, Markus Lainer, Daniel Weiss, Maximilian Hettegger (K), Matthäus Hettegger, Thomas Rohrmoser, Simon Silbergasser, Armin Mahovic, Matthias Knapp, Nikolai Toferer

Ersatz: Tobias Thurner, Manuel Gfrerer, Stephan Gratz, Andreas Lainer, Simon Rohrmoser, Thomas Gruber

Hüttschlag: Maximilian Gruber, Thomas Kendlbacher, Andreas Hettegger, Stefan Heigl (K), Alois Prommegger, Hannes Schwarzenberger, Christoph Schaidreiter, Thomas Aigner, Johannes Höller, Michael Pichler, Andreas Rohrmoser

Ersatz: Andreas Aichhorn, Jose Grajal Sancho, Daniel Lackner, Ondrej Reichman, Gerhard Kreer, Christoph Aichhorn

Tore: 0:1 Michael Pichler (8.), 1:1 Maximilian Hettegger (29.), 2:1 Thomas Rohrmoser (33.), 3:1 Matthias Knapp (45.+2)

Gelbe Karten: Knapp, Toferer, Silbergasser bzw. Schwarzenberger, Aigner

