Hollersbach erledigt Zell im Runden-Schlager - Florian Seeber mit lupenreinem Hattrick

Der USV Hollersbach hat den FC Zell am See im Schlager der 8. Runde besiegt. Die viertplatzierten Oberpinzgauer behielten auf heimischem Boden gegen die drittplatzierten Bergstädter mit 4:2 die Oberhand. Stark: Florian Seeber brauchte für seinen lupenreinen Hattrick nicht länger als 20 Minuten.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Seeber traf im 10-Minuten-Takt

"Wir haben richtig schlecht angefangen", stöhnte Hollersbach-Trainer Lukas Wieser nach einem gebrauchten Start. Die Gäste aus Zell waren in der Anfangsviertelstunde griffiger und letztlich klar besser. Nicht von ungefähr, dass Luka Simic in dieser Phase auf 0:1 stellte (10.). Danach übernahm die Heimelf das Kommando. Einen sollten die Bergstädter bis zur Pause überhaupt nicht in den Griff bekommen: Florian Seeber. Der Offensivgeist der Hollersbacher traf dreimal in regelmäßigen Abständen: In Minute 15, 25 und 35. Die Wieser-Männer führten somit zur Halbzeit mit 3:1.

Enz setzte den Schlussakkord

Nachdem der zur Pause eingewechselte Philip Zingerle gleich eine große Chance auf das 4:1 ausgelassen hatte (46.), kam Zell zum Anschluss. Einen Freistoß konnte Niklas Nindl noch parieren, beim Abpraller von Maximilian Roozen war er allerdings ohne Abwehrmöglichkeit - 3:2 (53.). "Für mich war's kein Freistoß", hätte es laut Wieser zu diesem Szenario erst gar nicht kommen dürfen. In der weiteren Folge wollten die Hollersbacher die Vorentscheidung, die Zeller den Ausgleich. In der 88. Minute war der Käse endgültig gegessen, als Fabian Enz einen energiegeladenen Assist von Innenverteidiger Gabriel Lackner zum 4:2 verwertete. Minuten zuvor hatte Enz schon einen Sitzer ausgelassen (80.). "Hochverdient wäre zu übertrieben, aber verdient trifft's", sagte Wieser zum vollen Erfolg über den FC Zell am See.

Mit 16 eingeheimsten Points sind die Hollersbacher nach sieben gespielten Runden starker Zweiter. "Unser Ziel ist vorne mitzuspielen und das tun wir auch. Wir sind sehr zufrieden", strahlt Wieser, der aber immer noch den verlorenen Punkten beim Gastspiel in Hüttschlag (2:2) nachweint: "Weil wir dort bis zur 85. Minute mit 2:0 geführt haben." Nächste Woche müssen die Hollersbacher zu Mittelständer Flachau, Zell, das in der Tabelle von drei auf fünf abrutschte, bekommt es zuhause mit Sorgenkind Maishofen zu tun.

1. Klasse Süd, 8. Runde

Samstag, 21.09.2024, 16:00, Sportplatz Hollersbach, Z: 200, SR: Miroslav Marinkovic

USV Hollersbach 4:2 (3:1) FC Zell am See

Hollersbach: Niklas Nindl (K), Raphael Lindner, Dominik Steger, Gabriel Lackner, Manuel Seeber, Marco Brennsteiner, Manuel Rieder, Florian Seeber, Fabian Enz, Niklas Wallner, Harald Steger

Ersatz: Martin Oberleitner, Alexander Knapp, Simon Lackner, Philip Zingerle, Andrei Cublesan, Simon Entacher

Zell am See: Andreas Fritzenwallner, Radislav Cetojevic, Bülent Öztürk, Rene Dibuz, Yunus Kurt (K), Emrah Sahin, Maximilian Roozen, Matus Somsak, Luka Simic, Arlind Haziri, Robert Berky

Ersatz: Sebastian Lemberger, Leon Nagl, Maximilian Huber, Andrej Smiljanic, Martin Scherer, Jonatan Budweiser

Tore: 0:1 Luka Simic (10.), 1:1 Florian Seeber (15.), 2:1 Florian Seeber (25.), 3:1 Florian Seeber (35.), 3:2 Maximilian Roozen, 4:2 Fabian Enz (88.)

Gelbe Karten: H. Steger, Cublesan bzw. Öztürk, Dibuz

