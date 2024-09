6:0! SV Mühlbach/Hkg. siegt eindrucksvoll gegen Hüttschlag

Der SV Mühlbach/Hkg. zeigte eine herausragende Leistung und dominierte den USV Hüttschlag in der 8. Runde der 1. Klasse Süd von Beginn an. Die Heimmannschaft siegte am Ende deutlich mit 6:0 und ließ den Gästen keine Chance. Besonders auffällig war Alexander Gschwandtner, der vier Tore erzielte und maßgeblich zum klaren Sieg beitrug.

Mühlbach mit souveräner 3:0-Führung

Schon in den ersten Minuten der Partie zeigte sich, dass der SV Mühlbach an diesem Tag besonders motiviert war. Nach einer kurzen Abtastphase erzielte Gschwandtner in der 32. Minute das erste Tor des Spiels. Der Stürmer nutzte eine Unsicherheit in der Hüttschlager Abwehr eiskalt aus und brachte seine Mannschaft in Führung.

Mühlbach erhöhte den Druck und dominierte das Spielgeschehen. In der 37. Minute war es dann Florian Wielandner, der per Freistoß das 2:0 für die Hausherren erzielte. Der präzise Schuss ließ dem Torwart der Gäste keine Chance. Kurz vor der Halbzeitpause schlug Gschwandtner erneut zu und erzielte sein zweites Tor des Tages. Mit einem komfortablen 3:0 ging der SV Mühlbach in die Pause.

Man of the Match setzt Schlusspunkt

Auch nach der Halbzeitpause blieb der SV Mühlbach das dominierende Team. In der 55. Minute machte Gschwandtner seinen Dreierpack perfekt und erhöhte auf 4:0. Die USV-Abwehr fand keine Mittel gegen die schnellen Angriffe der Heimmannschaft.

Nur vier Minuten später gelang Max Langmann ein Traumtor zum 5:0. Die Fans des SV Mühlbach jubelten und genossen die beeindruckende Vorstellung ihrer Mannschaft. Der USV Hüttschlag hatte der Überlegenheit des Gegners nichts entgegenzusetzen.

In der 78. Minute setzte Alexander Gschwandtner seinen beeindruckenden Auftritt fort und erzielte sein viertes Tor des Tages zum 6:0-Endstand. Der Man of the Match verwandelte einen Elfmeter und machte das halbe Dutzend voll. Damit besiegelte der 26-Jährige das Mühlbacher Schützenfest. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 6:0 für den SV Mühlbach. Die Heimmannschaft zeigte eine herausragende Leistung und ließ dem USV Hüttschlag keine Chance.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Thomas Doppler (1205 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Thomas Doppler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.