Schlusslicht Tenneck siegt erstmals, weil Pinzgau 1b nicht kommt

Nach saisonübergreifend 21 Pflichtspielniederlagen am Stück wird 1. Klasse-Süd-Nachzügler SV Konkordiahütte-Tenneck in Bälde drei Punkte auf sein leeres Konto buchen. Weil die FC Pinzgau Saalfelden 1b nach dem Nichtantreten in Großarl auch in Tenneck nicht antanzte, wird das Spiel strafverifiziert und mit 3:0 zugunsten der Pongauer gewertet.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Pinzgau 1b konnte zum wiederholten Male keine Mannschaft stellen

In der 4. Runde hatte die FC Pinzgau 1b das Gastspiel beim USV Großarl wegen Spielermangels abgeblasen. Rund ein Monat später ereilte dem zweiten Anzug des Westligisten das gleiche Schicksal. Die "Erste" zu Gast bei der Salzburger Austria, die U18 in Wiener Neustadt unterwegs, blieben für die Auswärtsfahrt nach Tenneck nicht genügend Spieler übrig. "Sie haben uns um halb vier Bescheid gegeben, dass sie nicht kommen werden. Anpfiff wär um fünf gewesen. Der Schiri war schon da", schilderte Tenneck-Coach Patrick Mooslechner. Ergo: Die Tennecker werden das Spiel am grünen Tisch gewinnen und in der Tabelle punktetechnisch mit dem Vorletzten Maishofen gleichziehen. Mit der Saalfelden 1b und Mariapfarr (beide 6 Punkte) befindet sich plötzlich ein weiteres Duo in Reichweite.

Tenneck befindet sich im Neuaufbau

Weil am Ende der vergangenen Saison 16 Punkte fehlten, stiegen die Tennecker sang- und klanglos aus der 2. Landesliga Süd in die 1. Klasse Süd ab. Dort ist der SVK im Vergleich noch erfolgsloser unterwegs: In den ersten sieben Spielen hagelte es ebenso viele Niederlagen bei insgesamt 47 Gegentoren. Obwohl Erfolgserlebnisse momentan schier meilenweit entfernt liegen, sieht Mooslechner seine Werkself auf dem richtigen Weg. "Die Trainingsbeteiligung ist super - jeder zieht mit." Die große Challenge: Viele Kicker kamen nach mehrjährigen Pausen zum Fußball zurück, haben laut Mooslechner sowohl taktische als auch physische Mängel. "Nur wenige halten 90 Minuten durch - der Großteil bricht nach 50, 60 Minuten ein." Gerade deshalb liegt der Fokus der Pongauer schon jetzt auf die Frühjahrsmeisterschaft. "In der Winterpause werden wir uns mit eventuell ein paar Verstärkungen gut darauf vorbereiten."

