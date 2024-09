Lenzing-Keeper Schneider als Siegbringer: Lenzing fügt Leader Mühlbach/Hkg. erste Saisonschlappe zu

Details Samstag, 28. September 2024 21:55

In der 9. Runde ist es tatsächlich passiert! Der SV Mühlbach/Hkg., der in den ersten acht Begegnungen sieben Siege geholt und einmal unentschieden gespielt hatte, musste sich zum ersten Mal in diesem Spieljahr geschlagen geben. Der Aufsteiger unterlag bei SK Lenzing mit 1:2. Mit einem gehaltenen und einem verwandelten Elfer avancierte Lenzing-Goalie Marco Schneider zum vielumjubelten Matchwinner. Kitschig: Schneiders Arbeitstag hatte mit einem unglücklichen Eigentor semioptimal begonnen.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Takacs traf früh, Mühlbach bei Standards gefährlich

Die Lenzinger erwischten vor 100 Besuchern einen vielversprechenden Start. Quasi mit der ersten gelungenen Offensivaktion gingen die Platzherren gleich in Front. Dejan Tadic eroberte mit seinem energischen Pressing den Ball, bediente Zsolt Takacs, der von der Strafraumgrenze erfolgreich die lange Ecke anvisierte - 1:0 (12.). Die Margesin-Elf hatte auch in der weiteren Folge das Spiel im Griff, musste lediglich bei den ruhenden Bällen der Mühlbacher auf der Hut sein. "Um diese zu verteidigen, haben wir wirklich alles reinwerfen müssen", sagte Lenzing-Sektionsleiter Philipp Hainzer. Pünktlich zur Halbstundenmarke schauten die Heimischen blöd aus der Wäsche, als sich Schlussmann Marco Schneider einen Eckball der Gäste selbst in den Kasten faustete - 1:1 (30.).

Matchwinner Schneider machte Eigentor doppelt wett

Nach der Pause erlebten die beiden Kontrahenten ein Wellenbad der Gefühle. Nachdem Takacs und Reinbacher zwei gute Chancen auf die neuerliche Lenzing-Führung ausgelassen hatte, entschied Schiedsrichter Miroslav Marinkovic auf der anderen Seite auf Elfmeter. Florian Wielandner traf an, zielte zu mittig, was Schneider nutzte und mit seiner Parade den Fauxpas aus der ersten Halbzeit wieder gutmachte (60.). Mit Fortdauer wurde die Partie immer hitziger. "So hitzig, dass es auch der Schiedsrichter schwer hatte, das Spiel unter Kontrolle zu halten", ließ Hainzer wissen. Eine Punkteteilung hatte mittlerweile schon konkretere Formen angenommen, ehe es in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum entscheidenden Moment kam. Dominic Hofer wurde von Gäste-Tormann Patrick Rainer in der Box zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Keeper Schneider souverän zum 2:1-Sieg. "Da hat er den Torwart gekonnt verladen", grinste Hainzer, der stolz war, dem Spitzenreiter dessen erste Niederlage zugefügt zu haben. "Wir sind sehr glücklich. Die kämpferische Leistung unserer Mannschaft war top."

