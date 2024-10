Doppelschlag als Initialzündung: Radstadt fährt mit Zell ab

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 22:08

Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui - so lässt sich die Performance des UFC Radstadt im Heimspiel gegen den FC Zell am See recht gut beschreiben. Nach einer durchwachsenen Darbietung vor der Pause, legten die Ennspongauer in der zweiten Halbzeit mit zwei Goals binnen kürzester Zeit den Grundstein zum späteren 4:0-Sieg.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zeller tonangebend

Auf Radstädter Geläuf waren es zunächst die Gäste aus der Pinzgauer Bergstadt, welche die deutlich bessere Figur machten. Während die Platzherren nicht wirklich auf Touren kamen, drückte Zell auf den Führungstreffer. Bei einem Abschluss nach einem Eckball fehlten nur Zentimeter - der Ball küsste die Latte. "Die Zeller waren in der ersten Halbzeit besser, bei uns ist nicht viel zusammengelaufen. Spielerisch war's eher durchwachsen. Das 0:0 zur Pause war glücklich", sagte Radstadt-Coach Andreas Wallner.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Radstadt kam verbessert aus der Kabine

Ein Doppeltausch zur Pause brachte träge Hausherren schließlich in die richtige Spur. Vor allem die Einwechslung von Lukas Scharfetter sollte sich aus heimischer Sicht sowas von bezahlt machen. Der UFC-Joker stellte mit zwei Treffern binnen drei Minuten (61., 63.) rasch auf 2:0. Der ebenfalls eingewechselte Felix Sieberer erhöhte auf 3:0 (77.), ehe Andreas Lindmayr den Schlusspunkt zum 4:0-Triumph setzte (79.). "Mit den Einwechslungen haben wir alles richtig gemacht. Sozusagen ein goldenes Händchen gehabt", bejubelte Wallner die nächsten drei Punkte. Die aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient auf das Konto der Radstädter wanderten. "Nach der Pause ist von Zell nichts mehr gekommen. Eine kämpferische Top-Leistung meiner Mannschaft. Auch wenn der Sieg am Ende zu hoch ausgefallen ist", so Wallner.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Radstadt bleibt an Mühlbach/Hkg. dran, Zell legte Retourgang ein

Mit 21 Punkten bekleidet das immer noch unbesiegte Radstadt weiter den zweiten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende wartet das Derby in Flachau. "Dort haben wir zuletzt überschaubare Auftritte hingelegt. Obwohl wir wissen, dass wir momentan echt gut drauf sind, müssen wir uns wieder voll strecken", hofft Wallner auf eine Aufbesserung der Bilanz gegen den Nachbarn. Der FC Zell, der vorübergehend auf Platz sieben abrutschte, spielt zuhause gegen den formstarken USV Großarl.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.