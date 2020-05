1. Landesliga: Ligazusammensetzung 2020/21

Details Dienstag, 19. Mai 2020 11:15

Mit Siezenheim hat sich ein ganz heißes Eisen nach oben verabschiedet. Für die Siezenheimer, die in der Saison 2018/19 als Dritter auf dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz standen und auch im Abbruch-Spieljahr für viel Furore gesorgt haben, ist es wohl der verdiente Lohn. Zuwachs hat die 1. Landesliga von den beiden '18/19-Vizemeister der 2. Landesligen bekommen: ASV Salzburg und SC Leogang. Grotesk: Leogang war zum Zeitpunkt der Saisonannullierung nur 11. in der 2. Landesliga Süd. Die Aufstockung auf 15 Mannschaften ist befristet, in der Folgesaison wird die Stückzahl wieder auf 14 reduziert.

Liga-Landkarte der 1. Landesliga 2020/21

Ligazusammensetzung (15 Vereine)

1 Stadtklub

ASV Salzburg

6 Flachgauer Vereine

USV Plainfeld

USV 1960 Berndorf

SK Strobl

SV Grödig 1b

Union Henndorf

SV Anthering

3 Pongauer Vereine

SC Bad Hofgastein

SV Schwarzach

SC Pfarrwerfen

3 Pinzgauer Vereine

USK Piesendorf

SC Mühlbach/Pzg.

SC Leogang

2 Lungauer Vereine

USK St. Michael

SC Tamsweg

Amtierender Champion: FC Bergheim

USV 1960 Berndorf

