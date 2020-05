Aufsteiger im Portrait: SC Leogang

Details Freitag, 22. Mai 2020 11:57

In der annullierten Spielzeit 2019/20 lief für den SC Leogang in der 2. Landesliga Süd nicht viel zusammen, blieb nach 15 absolvierten Runden nur der magere elfte Tabellenplatz. Weil man sich aber eine Saison davor zum Vizemeister gekürt hatte, erhielten die Leoganger für das kommende Spieljahr einen Startplatz in der für ein Jahr auf 15 Klubs erweiterten 1. Landesliga.

Stellt sich nun den 1. Landesliga-Klubs in den Weg: Leogangs Manuel Riedlsperger (re.)

SC Leogang

1958 richtete der im Jahre 1947 gegründete Schiclub Leogang die Sektion Fußball ein. Der offizielle Startschuss erfolgte im Spieljahr 1964/65, als man in der 2. Klasse Süd erstmals an Fußballmeisterschaften teilnahm. 1966 wurde die 2. Klasse Süd in eine A- und B-Gruppe aufgeteilt, die Leoganger schlossen sich der 2. Klasse Süd B an, drei Jahre später folgte die Unbenennung in Sportclub Leogang. Den ersten nennenswerten Triumph feierte der SCL in der Spielzeit 1973/74, als ein dritter Platz in der 2. Klasse den Aufstieg in die 1. Klasse Süd ermöglichte. Dort belegten die Pinzgauer 1981 nur den vorletzten Platz und mussten den bitteren Gang retour in die 2. Klasse Süd B antreten. In der Folgesaison gewannen die Leoganger ihren ersten Vereinstitel und schafften somit den direkten Wiederaufstieg. Dem nicht genug kletterte man ein Jahr danach als 1. Klasse-Dritter sogar in die 2. Landesliga Süd empor. Nach etlichen Jahren 2. Landesliga-Fußball, in denen man das ein oder andere Mal an den Aufstieg in die 1. Landesliga geknabbert hatte, ging es 1996 wieder zurück in die 1. Klasse. Die sportlich erfolgreichste Zeit erlebte der SC Leogang nach der Jahrhundertwende: 2005 krallte man sich erst den Meistertitel in der 1. Klasse Süd, um sich ein Spieljahr später auch in der 2. Landesliga Süd die Krone aufzusetzen. Nach dem zwischenzeitlichen Wiederabstieg 2007/08 wurde der Gipfel schließlich in der Saison 2009/10 erreicht: Aufgrund der damaligen Ligareform umkurvte der SCL nach dem 2. Landesliga Süd-Meisterstück die 1. Landesliga und hüpfte direttisima in die neu installierte Salzburger Liga. Zwei Abstiege en suite (2012/13 aus der Salzburger Liga, 2013/14 aus der 1. Landesliga) bugsierten die Leoganger neuerlich zurück in die 2. Landesliga Süd. Nach sämtlichen Platzierungen im Tabellenmittelfeld durfte Leogang in der Spielzeit 2018/19 den Vizemeistertitel bejubeln. Dieser zweite Platz, der vorerst nicht mehr als eine schöne Nebenerscheinung gewesen war, bekam rückwirkend einen ganz anderen Stellenwert. Durch die Ligaaufstockung der 1. Landesliga von 14 auf 15 Vereine kehrten die Leoganger nach sechsjähriger Abstinenz wieder in diese Spielklasse zurück.

Wichtigste Fakten im Überblick

Gründungsjahr: 1958

Eintritt in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb: 1964/65

Ligazugehörigkeit: 1964/65-1965/66 2. Klasse Süd, 1966/67-1973/74 2. Klasse Süd B, 1974/75-1980/81 1. Klasse Süd, 1981/82 2. Klasse Süd B, 1982/83 1. Klasse Süd, 1983/84-1995/96 2. Landesliga Süd, 1996/97-2004/05 1. Klasse Süd, 2005/06 2. Landesliga Süd, 2006/07-2007/08 1. Landesliga, 2008/09-2009/10 2. Landesliga Süd, 2010/11-2012/13 Salzburger Liga, 2013/14 1. Landesliga, 2014/15-2018/19 2. Landesliga Süd, 2019/20 annulliert, ab 2020/21 1. Landesliga

Meistertitel: 4

1981/82: 2. Klasse Süd B

2004/05: 1. Klasse Süd

2005/06: 2. Landesliga Süd

2009/10: 2. Landesliga Süd

Aufstiege: 7

Abstiege: 5

