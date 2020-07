"Interessante und reizvolle Aufgabe" - Aufsteiger SC Leogang stellt Ex-Zeller als Spielertrainer ein

Details Mittwoch, 01. Juli 2020 09:13

Der SC Leogang, Aufsteiger in die 1. Landesliga, hat ein neues Trainergespann. Wie die Pinzgauer vermeldeten, wurde mit Philipp Landauer ein ehemaliger Spieler des FC Zell am See mit ins Boot geholt. Er soll die Leoganger Kicker gemeinsam mit "Co" Hans-Peter Mair als selbstspielender Übungsleiter führen.

Wird beim Aufsteiger ab sofort das Zepter schwingen: Leogangs Neo-Trainer Philipp Landauer.

Fotocredit: LAZ Zell am See - http://www.laz-zellamsee.at/

Liganeuling steigt mit Trainerneuling in den Ring

Nach der eher unverhofften Reise in die 1. Landesliga ist der SC Leogang momentan drauf und dran, die Rahmenbedingungen an die neue Liga anzupassen. Eine maßgebliche Veränderung wird's im Trainerbereich geben: Der Aufsteiger sicherte sich die Dienste von Philipp Landauer, der bis zuletzt für den FC Zell am See die Fußballschuhe geschnürt hatte. Landauer soll in der nächsten Spielzeit als Spielertrainer fungieren, der bisherige Leogang-Dompteur Hans-Peter Mair steht ihm als "Co" zur Seite. Für den 30-jährigen Saalfeldener ist es die erste Trainerstation in dieser Form und somit eine noch nie zuvor dagewesene Herausforderung, der er aber äußerst positiv entgegenblickt: "Es ist eine interessante und reizvolle Aufgabe. Die Infrastruktur ist top und die Trainingsmöglichkeiten hervorragend."

Gesunder Mix aus Jung und Alt

Ein absoluter Grünschnabel auf dem Trainergebiet ist Landauer nicht. Nach einigen Jahren im Nachwuchs des FC Pinzgaus und der Schülerliga mit der Neuen Mittelschule Saalfelden Markt, förderte Leogangs neuer Spielertrainer zuletzt im LAZ Zell am See talentierte Kids. Nun steht er in der Pflicht, den Aufsteiger Leogang auf Betriebstemperatur für die 1. Landesliga zu bringen. Ob die Qualität der Leoganger, die in der "Null-Saison" eine Etage unterhalb nur auf Rang elf rangierten, reichen wird, kann Landauer nur bejahen: "Wir haben viele junge und lernfähige Spieler im Kader. Außerdem sind auch einige Spieler dabei, die in höheren Ligen tätig waren und folglich sehr viel Erfahrung für die junge Mannschaft mitbringen." Das Grundgerüst des SCL-Spielerkaders steht, dessen Feinjustierung folgt. "Es ist vorgesehen, dass bis zum Transferschluss ein weiterer routinierter Spieler dazustößt", so Landauer abschließend.

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten