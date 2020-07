Mission Klassenerhalt: Der SC Mühlbach/Pzg. will und muss "Gas geben"

Details Sonntag, 19. Juli 2020 10:12

Offiziell wird der SC Mühlbach/Pzg. in die zweite 1. Landesliga-Saison en suite gehen, inoffiziell in die dritte. Nach dem hervorragenden fünften Platz im Spieljahr 2018/19 will der Abbruch-Zehnte zumindest das Minimalziel Klassenerhalt erreichen. Der Trainerwechsel sowie drei neue Akteure sollen zudem für frischen Wind sorgen.

Die Mühlbacher (li. mit Johannes Schneider) möchten auch in der 15er-Liga bestehen.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Ziele

Der SC Mühlbach/Pzg. legte sich die Messlatte genau gleich hoch wie vor dem Beginn der annullierten Spielzeit 2019/20. "Wie in den letzten beiden Saisonen wollen wir auch heuer mit dem Abstieg so gut es geht nichts zu tun haben", erklärt Sektionsleiter Andreas Hochwimmer. Angesichts der Kaderbreite scheinen die Oberpinzgauer im Vergleich zum Vorjahr etwas besser dazustehen, dennoch gilt: Obacht. "Wir müssen Gas geben und aufpassen, dass wir nicht gleich zu Beginn hinten reinrutschen. Außerdem sollten wir vor allem bei den Heimspielen fleißig punkten", schildert Hochwimmer, der genau weiß, dass Platz fünf im Spieljahr 2018/19 auf einer bärenstarken Heim-Performance beruhte. Das erste Pflichtspiel werden die Mühlbacher am 8. August in Itzling beim Liganeuling ASV Salzburg bestreiten. "Gleich gegen einen Aufsteiger zu spielen, ist nie einfach. Ich glaube, dass haben auch die Henndorfer damals gegen uns gemerkt und sich enorm schwer getan", so Hochwimmer, der die Städter für einen "sicherlich guten Gegner" hält. "Schlechte Mannschaften gibt es in dieser Liga nicht. Wir möchten in jedem Spiel zumindest die kämpferisch bessere Mannschaft sein, dann werden die Punkte automatisch kommen."

Was man sonst noch wissen sollte...

Der Zusammenhalt beim SC Mühlbach/Pzg. passt - das beweisen die permanent anfallenden Arbeitseinsätze, bei denen die Spieler und Funktionäre geschlossen an einem Strang ziehen. "Bereits heute werden wir den gesamten Platz in Schuss bringen. Es helfen wirklich alle mit", freut sich Hochwimmer. Generell ist das Arbeitsklima beim 1. Landesliga-Klub ein ziemlich gutes. "Die Trainingsbeteiligung ist top. Wir haben bei den Übungseinheiten eigentlich immer an die 30 Spieler. Und mit unserem neuen Trainer klappt ebenfalls alles sehr gut", so Hochwimmer abschließend.

Transfers

Zugänge: Thomas Schoblocher (Neukirchen), Alexander Knapp (Hollersbach), Serkan Durmus (zuletzt bei Hatlerdorf)

Abgänge: Markus Hollaus (Neukirchen), Jakob Nindl (Bramberg), Thomas Rieder (Karriereende)

Trainer: Franjo Zeba

Letzte Platzierungen

2018/19 1. Landesliga 5. 2017/18 2. Landesliga Süd 1. 2016/17 2. Landesliga Süd 4.

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten