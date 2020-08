Dem Sieg sogar näher: Mühlbach/Pzg. knöpft Anthering einen Zähler ab

Details Mittwoch, 19. August 2020 23:15

Das Mittwochabend-Duell zwischen dem SV Anthering und dem SC Mühlbach/Pzg. entwickelte sich zu einer zähen Angelegenheit. Zwar zeigten sich beide Seiten engagiert, ein Treffer wollte über die gesamte Laufzeit aber keinem gelingen. Bitter für die Oberpinzgauer: Joker Schneider vergab den Matchball, war bei seinem Lattenpendler nicht vom Glück verfolgt. Endstand: 0:0.

Torloser erster Durchgang

Anstelle eines Gaumenschmauses bekamen die rund 150 Besucher in der Antheringer Haunsbergarena eine trockene Schonkost aufs Teller serviert. "Es war kein gutes Spiel", ließ Gerald Geier, der Sektionsleiter der Antheringer, wissen. Den Gastgebern fehlten über weite Strecken die nötigen Mittel, defensiv disziplinierte Mühlbacher in irgendeiner Art und Weise aus der Grundordnung zu bringen. Da half auch die Schläfrigkeit der Oberpinzgauer in der Anfangsviertelstunde nichts. "Die ersten 15 Minuten haben wir total verschlafen, danach konnten wir das Spiel etwas ausgeglichener gestalten", gab SCM-Sektionsleiter Andreas Hochwimmer zu Protokoll. Während Geier Offensivbemühungen, aber nichts Zwingendes beobachtete, sah Hochwimmer einige gefährliche Standardsituationen der Antheringer und eine vielversprechende Lemberger-Aktion über die Seite.

Millimeter brachten Mühlbach um mehr

In Durchgang zwei ein ähnliches Bild: Der Start gehörte Anthering, danach kletterten die Mühlbacher mit etwas Verspätung neuerlich auf des Gegners Leistungsniveau. "Sie sind dann nicht mehr so defensiv aufgetreten", sprach auch Geier von aktiveren Pinzgauern. Die größte Einschussgelegenheit im ganzen Spiel wurde in Minute 65 boniert: Die Heimischen konnten dem zuvor eingewechselten SCM-Akteur Johannes Schneider nur nachglotzen und hatten letztlich viel Dusel, dass dessen Abschluss lediglich das Torgebälk küsste. "Normal hüpft dieser Lattenpendler nicht raus", traute Hochwimmer in dieser Szene seinen Augen nicht. Bis zum Ende blieb es ein offener Schlagabtausch, in dem die Highlights zur absoluten Rarität wurden. "In Summe hatten wir mehr vom Spiel, können aber aufgrund der einen Top-Chance der Mühlbacher von Glück sprechen, dass wir einen Zähler mitgenommen haben", bilanziert Geier. Hochwimmer indes himmelhochjauchzend: "Für uns ist der eine Punkt super. Meiner Meinung nach war es eine gerechte Punkteteilung."

SV Anthering 0:0 (0:0) SC Mühlbach/Pzg.

Anthering, SR: Reuf Salihovic

Die Besten: Dragan Dukic (IV); kämpferisches Pauschallob (herausragend: Thomas Schoblocher (ST), Martin Rainer (IV), Christof Blaickner (DM)).

