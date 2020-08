1. Landesliga kompakt: Die 3. Runde auf einen Blick

Details Donnerstag, 20. August 2020 10:10

Am gestrigen Mittwochabend ging in der 1. Landesliga die 3. Runde über die Bühne. Mit Toren wurde nicht gegeizt, schepperte es in den sieben Duellen insgesamt 25 Mal. Während die Grödiger 1b und Lungau-Vertreter Tamsweg immer noch auf die ersten Saisonpoints warten, winken zwei Teams mit dem Punktemaximum vom Thron: Plainfeld und Aufsteiger Leogang.

Aus 2:0 wurde 2:5

Der SC Tamsweg erwischte im Heim-Treff mit Schwarzach einen Start nach Maß, lag via Doppelschlag nach 18 Minuten schon mit 2:0 in Front. Weil die Pongauer in der weiteren Folge aufs Gaspedal drückten, erbarmungslos vollstreckten und die Partie folglich zu ihren Gunsten drehten, hieß es nach Ablauf der Spielzeit: 2:5. Der entscheidende Gamechanger war Schwarzachs Joker Luke Richards, der in Minute 61 aufs Feld geschickt wurde und das zwischenzeitliche 2:4 markierte. "Er hat das Spiel gedreht", bewies Gäste-Coach Mario Krimbacher ein goldenes Händchen.

Erster Saisonsieg für Pfarrwerfen

Dem SC Pfarrwerfen dürfte gestern ein Felsbrocken vom Herzen gefallen sein. Nach zwei knappen Pleiten zum Auftakt (1:2 gegen Berndorf, 2:3 in Mühlbach) gab's für die Schützlinge von Übungsleiter Dominique Thaler dieses Mal einen hochverdienten 3:1-Erfolg gegen St. Michael. Den Torreigen eröffnete Raffael Kendlbacher, ehemals Krameter, bereits nach wenigen Sekunden. "Zwischenzeitlich hätten wir vier, fünf, sechs zu null führen können", bekam Obmann Daniel Hager Unmengen an eigener Torchancen zu Gesicht.

Leogang surft auf der Erfolgswelle

Weiterhin für Furore sorgt der SC Leogang. Der als Abbruch-Elfter der 2. Landesliga Süd belächelte Aufsteiger wies die Union Henndorf im heimischen Steinbergstadion ganz klar in die Schranken, hält nun bei drei Siegen in drei Spielen. Youngster Matteo Huber schnürte einen Triplepack, Spielertrainer Philipp Landauer sorgte höchstpersönlich für den 4:0-Endstand.

Derber Rückschlag für Titelanwärter Berndorf

Furios agierte gestern auch der SK Strobl, der den Grundstein für den letztlich recht deutlichen 4:1-Erfolg gegen Titelaspirant Berndorf bereits in der ersten Halbzeit legte, durch die Goals von Lindlbauer, Ebner und Eisl nach 35 Minuten für klare Verhältnisse sorgte. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Berndorf-Akteur Lukas Rösslhuber tat der Strobler Party keinen Abbruch. Andreas Aster stellte nach dem Seitenwechsel den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und packte im gleichen Atemzug den Deckel drauf. Erfreulich: Ardit Neziri gab sein Pflichtspieldebüt in der SKS-Kampfmannschaft. "Der Bursche ist erst 15, hat seine Sache sehr gut gemacht", strahlte Robert Hackl, Strobls Sportlicher Leiter.

Sametreiter-Trupp in der richtigen Spur

Der SC Bad Hofgastein scheint aus dem Auftakt-Fiasko in Anthering (1:5) seine Lehren gezogen haben. Nach dem Heim-2:0 gegen Strobl folgte gestern ein knapper 2:1-Auswärtserfolg bei den heimstarken Grödig-Fohlen. Jank und Naglmayr brachten die Gasteiner komfortabel voran, ehe Rosbaud im Endspurt den zu diesem Zeitpunkt dezimierten Grödigern noch einmal Hoffnung einhauchte. Die drei Points ließen sich die Pongauer aber nicht mehr vom Tablett nehmen.

Weiters:

USK Piesendorf - USV Plainfeld

SV Anthering - SC Mühlbach/Pzg.

