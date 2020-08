Nach rabenschwarzem Mittwoch: Berndorf mit Machtdemonstration gegen Grödig 1b

Details Samstag, 22. August 2020 21:11

Am Mittwoch in Strobl (1:4) noch furchtbar übers Knie gelegt worden, fand der USV 1960 Berndorf heute Nachmittag wieder in die richtige Spur zurück. Gegen unterlegene, zum Teil überforderte Grödig-Fohlen setzten sich die Mannen von Dompteur Michael Graf klar und deutlich mit 4:1 durch. Erfreulich: Julian Gerhartinger steuerte an seinem Burzeltag zwei Tore bei.

Dominante Heimelf ließ Grödiger 1b nicht den Hauch einer Chance

Die Berndorfer ließen auf der heimischen Anlage von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer hier und heute das Feld als Sieger verlassen würde. "Wir haben das Heft gleich in die Hand genommen", sah Herbert Kohlbacher, der Sportliche Leiter, seine Berndorfer rasch auf Betriebstemperatur. Nachdem die Hausherren etliche Führungschancen liegengelassen hatten, war Erlöser Lukas Rösslhuber in Minute 20 per Kopf zur Stelle - 1:0. "Eine Rösslhuber Co-Produktion", deutete Kohlbacher auch auf die Vorlage von Bernhard hin. In der letzten regulären Minute des ersten Spielabschnitts gelang es der Heimelf, ihren Vorsprung zu verdoppeln: Die Graf-Crew brach auf der rechten Angriffsseite durch, Querleger auf Geburstagskind Julian Gerhartinger, der ohne Probleme verwertete - 2:0 (45.).

Mund abwischen, Krone richten, noch zweimal treffen

Der Start in die zweiten 45 Minuten verlief für die bis dato haushoch überlegenen Gastgeber semioptimal. Nachdem die Kirsche einem Heim-Außenverteidiger durchgerutscht war, sauste Grödigs Pascal Gwehenberger allen davon und drückte das Kunstleder zum 2:1 in die Maschen (51.). Kohlbacher murrte: "Das war die erste Chance der Grödiger in diesem Spiel." Die Gelb-Schwarzen ließen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen, legten wieder einen höheren Gang ein und stellten nur 180 Sekunden nach dem Anschlusstreffer der Gäste den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her: Julian Gerhartinger verwandelte einen Handelfmeter, versüßte sich seinen Tag mit dem Doppelpack - 3:1 (54.). Den 4:1-Endstand markierte Bernhard Rösslhuber noch vor dem Beginn der Schlussviertelstunde (73.). "Wir haben endlich wieder Fußball gespielt. Das war ja zuletzt, vor allem am Mittwoch gegen Strobl, nicht der Fall", jubelte Kohlbacher, für den der Sieg hochverdient war, aber durchaus noch höher hätte ausfallen können: "Wenn wir alle unsere Chancen nutzen, geht diese Partie zweistellig aus."

USV 1960 Berndorf 4:1 (2:0) SV Grödig 1b

Berndorf, SR: Markus Reichholf

Torfolge: 1:0 Lukas Rösslhuber (20.), 2:0 Julian Gerhartinger (45.), 2:1 Pascal Gwehenberger (51.), 3:1 Julian Gerhartinger (54.), 4:1 Bernhard Rösslhuber (73.)

Die Besten bei Berndorf: Julian Gerhartinger (ST), Daniel Munter (IV), David Ramspacher (DM)

