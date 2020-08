Gerechtes X! Neuling Leogang und Bad Hofgastein stocken Punktekonto mit jeweils einem Zähler auf

Details Samstag, 29. August 2020 15:54

Es war schon klasse, wie der Aufsteiger SC Leogang in die 1. Landesliga-Spielzeit 2020/21 startete. Nach drei vollen Erfolgen am Stück musste sich die Truppe von Spielertrainer Philipp Landauer zuletzt gegen Leader Plainfeld nur knapp mit 1:2 geschlagen geben, erntete aber auch da viel Lob, Respekt und Anerkennung. Bei der Fünftrundeneröffnung bekamen es die Pinzgauer im heimischen Steinbergstadion gestern Freitag mit dem SC Bad Hofgastein zu tun. Die Partie hatte einiges zu bieten: Zwei Platzverweise, zwei Tore und Spannung bis zum Schluss. Nur Sieger gab's keinen. Endstand: 1:1.

Fotocredit: SC Tamsweg

Kaum Chancen, keine Tore

"Es war schon sehr seltsam", traute Gäste-Dompteur Achim Sametreiter in Spielabschnitt eins seinen Augen nicht. "Leogang hat sich von Beginn an scheinbar mit einem 0:0 zufrieden gegeben. Wir haben bis zur Mittellinie unbedrängt spielen können" Die Pongauer verbuchten gegen defensiv eingestellte Pinzgauer ein hohes Maß an Ballbesitz. So richtig zwingend wurden die Gasteiner jedoch nicht. In Summe zählte Sametreiter im ersten Durchgang zwei Halbchancen auf beiden Seiten. Pendant Philipp Landauer schloss sich dem an, beobachtete ebenfalls eine "chancenarme Partie".

Nach "Eiertor" folgte Treffer Marke Weltklasse

Weil Johann Strobl mit einem stark angeschwollenen Knöchel verfrüht runter musste, war Bad Hofgastein gezwungen, das Spielsystem in der Halbzeitpause etwas umzustellen. "Wir sind ganz gut aus der Kabine gekommen. Es ging dann wesentlich rassiger zur Sache", berichtete Sametreiter. Zur Stundenmarke mussten die Gäste schlucken, als Roland Hartlieb mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde. Exakt sieben Minuten später gleich noch einmal: Ein an sich harmloser Abschluss von Philipp Landauer rutschte Gastein-Goalie Führling unten durch - 1:0 (67.). Schütze Landauer hatte die Szene eigentlich schon abgehakt, staunte folglich nicht schlecht: "Ich rutschte beim Schuss, der letztlich gefühlt 10 km/h drauf hatte, aus. Hörte dann plötzlich alle schreien und sah den Tormann, wie er seine Hände vors Gesicht schlug." Sametreiter grantelte: "Ein Kreisliga-Tor", registrierte im weiteren Verlauf zwar dezimierte, aber dominante Bad Hofgasteiner: "Das hab' ich in den letzten 10, 15 Jahren nicht erlebt, dass eine Mannschaft in Unterzahl den Gegner dermaßen herspielt." Die Äpfel holten sich die Pongauer schließlich in der 81. Spielminute aus dem Keller: Ein kurz abgespielten Corner knallte Thomas Rudigier via Innenstange ins Kabinett - 1:1. Im Finish sah auch noch Leogang-Joker Andreas Müllauer Gelb/Rot, musste nach lediglich 14 Einsatzminuten wieder runter. Am Spielstand änderte sich bis zu Steinbecks Schlusspfiff nichts mehr - Neuling Leogang und Bad Hofgastein trennten sich brüderlich die Punkte. "Unterm Strich war das Unentschieden gerecht. Allerdings hätte sich Leogang bei einer Niederlage nicht beschweren dürfen." Landauer sprach seiner Truppe ein Lob aus: "Es ist bemerkenswert, dass wir keine gegnerischen Chancen aus dem Spiel heraus zulassen. Die Punkteteilung geht auch für mich in Ordnung."

SC Leogang 1:1 (0:0) SC Bad Hofgastein

Leogang, SR: Thomas Steinbeck

Torfolge: 1:0 Tobias Führling (67., ET), 1:1 Thomas Rudigier (81.)

Gelb/Rot: Andreas Müllauer (89.); Roland Hartlieb (60.)

Die Besten: Philipp Landauer (DM), Julian De Mas (LM); Thomas Rudigier (ZM), Johann Strobl (ZM).

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten