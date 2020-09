1. Landesliga kompakt - Die 6. Runde auf einen Blick

Details Donnerstag, 03. September 2020 11:44

Gestern Mittwoch hieß es in der 1. Landesliga wieder: Englische Woche. Neben fünf Heimsiegen und einer Punkteteilung gab es in der 6. Runde lediglich einen Auswärtserfolg. Am Thron sitzen weiterhin die Plainfelder, die ihren ersten Punktverlust gut verdaut hatten und Schwarzach zu Kleinholz machten. Indes bleibt die Rote Laterne im Lungau bei den Tamswegern, die als einzige Mannschaft noch auf den ersten Saisondreier warten.

Trotz Personalproblemen voll angeschrieben

"Wir sind mit einer verstärkten 1b-Mannschaft angereist", gab's für Anthering-Trainer Matthias Neumayr in Pfarrwerfen ein eher unverhofftes Happy End. Gegen eine enorm "verunsicherte" Heimelf gingen die Flachgauer zeitig in Front, konnten kurz nach der Pause den Vorsprung gar verdoppeln. Kendlbachers Anschlusstreffer avancierte letztlich zur Ergebniskosmetik.

Tollwütige Plainfelder knallten Schwarzach ab

Nach vier Siegen en suite musste sich der Leader am vergangenen Wochenende gegen Sorgenkind Tamsweg mit einem 1:1-Remis begnügen. Wut und Ärger wussten die Pocev-Boys in Tore umzumünzen. Im ersten Spielabschnitt schon mit 4:1 vorangelegen, ließ Plainfelder auch nach dem Pausentee nicht locker und feierte am Ende einen 8:2-Kantersieg, bei dem vor allem Vierfachtorschütze Nemanja Asanvoic und Angreifer-Kollege Kevin Hinterberger herausstachen.

Kein Sieger in Itzling

Sowohl ASV-Sektionsleiter Robert Neureiter als auch Strobls Sportlicher Leiter, Roland Hackl, sprachen von einem "gerechten Unentschieden". Durchgang eins gehörte den Städtern, nach der Halbzeit erspielten sich die Strobler Vorteile. "Wir liefen ersatzgeschwächt auf", fügte Neureiter hinzu, konnte gerade deshalb mit dem einen Point ganz gut leben.

Sametreiter-Trupp nagelt Tamsweg am Tabellenende fest

"In der ersten Halbzeit haben sie uns das Leben schwer gemacht", ließ Hofgastein-Dompteur Achim Sametreiter das gestrige Duell noch einmal Revue passieren. Weil die Gasteiner in Hälfte zwei mehrere Gänge nach oben schalteten, sich durch Kurz, Rudigier und Scharfetter komfortabel voranbrachten, wurde summa summarum für klare Verhältnisse gesorgt. Ein Gäste-Akteur stach Sametreiter ins Auge: Goalie Bernhard Schiefer. "Der hat gepanthert was das Zeug hielt, war der mit Abstand beste Tamsweger."

Berndorf knackt "gut organisierten" Aufsteiger

Die Schwarz-Gelben wurden ihrer Favoritenrolle im Match gegen Neuling Leogang absolut gerecht. Obwohl die Flachgauer kurzzeitig den Faden verloren hatten, sprang am Ende ein verdienter 3:0-Erfolg heraus. Lukas Rösslhuber brachte die Hausherren nach einem Einwurf in Front, legte kurz nach der Stundenmarke nach, ehe Daniel Hampel für den Schlusspunkt sorgte. "Leogang war wirklich gut organisiert", gab Berndorfs Sportlicher Leiter, Bernhard Kohlbacher, anerkennend zu Protokoll.

Weiters:

SC Mühlbach/Pzg. - USK Piesendorf

USK St. Michael - SV Grödig 1b

