1. Landesliga: Ligazusammensetzung 2021/22

2019/20 war der USV Plainfeld Zweiter, 2020/21 Erster - beide Male allerdings mit einem coronabedingten Sternchen gekennzeichnet. Klappt der Sprung in die Salzburger Liga für die Kodzic-Mannen nun im dritten Anlauf? Dafür bräuchte man zumindest eine Endplatzierung in den Top-2. 2022 werden von unten die beiden 2. Landesliga-Meister (Nord und Süd) in die dritthöchste Salzburger Amateurliga stoßen.

Liga-Landkarte der 1. Landesliga 2021/22

Ligazusammensetzung (15 Vereine)

1 Stadtklub

ASV Salzburg

6 Flachgauer Vereine

USV Plainfeld

USV 1960 Berndorf

SK Strobl

SV Grödig 1b

Union Henndorf

SV Anthering

3 Pongauer Vereine

SC Bad Hofgastein

SV Schwarzach

SC Pfarrwerfen

3 Pinzgauer Vereine

USK Piesendorf

SC Mühlbach/Pzg.

SC Leogang

2 Lungauer Vereine

USK St. Michael

SC Tamsweg

Wichtigste Eckpunkte für 2021/22

Die zwei bestplatzierten Mannschaften steigen in die Salzburger Liga auf

Es gibt keine Absteiger aus der Salzburger Liga

Es gibt keine Absteiger in die 2. Landesliga Nord, Süd

Ein Fixaufsteiger aus der 2. Landesliga Nord, ein Fixaufsteiger aus der 2. Landesliga Süd

Amtierender Champion: FC Bergheim

2020/21 (Stand bei Abbruch): 1. Plainfeld, 2. ASV, 3. Strobl

2019/20 (Stand bei Abbruch): 1. Siezenheim, 2. Plainfeld, 3. Berndorf

USV Plainfeld