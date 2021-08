Rund 75 Minuten in Unterzahl, dennoch: Sack voller Punkte bleibt in Anthering

Details Samstag, 14. August 2021 20:31

Der SV Anthering ließ sich in der 2. Runde der 1. Landesliga auch vom frühen Platzverweis nicht aus der Ruhe bringen und stellte vor heimischem Publikum gegen den USK Piesendorf die Weichen schon in Halbzeit eins auf Sieg. Im Endspurt wurde auch noch ein Piesendorfer vom Platz gestellt.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Antheringer Standards stellten Piesendorf kalt

Die Heimpartie gegen den USK Piesendorf startete für die Antheringer denkbar schlecht. Nach nur sechs gespielten Minuten flog Spasic nach überhartem Einsteigen mit der Roten Karte vom Platz. "Zunächst ist ihm ein Stoppfehler unterlaufen, dann ist er voll in den Ball bzw. Mann hineingerutscht", erzählte Anthering-Coach Matthias Neumayr vom ersten Aufreger dieser Begegnung. Die dezimierte Heimelf versteckte sich in der weiteren Folge nicht und musste nur einmal bei einem Freistoß der Gäste zittern. Weil in der Offensive die Standards vollends griffen, durften sich die Neumayr-Schützlinge über eine gemütliche 3:0-Pausenführung freuen. Das Innenverteidiger-Pärchen Luginger (10.) und Dukic (41.) sowie Patrick Münnich waren jeweils nach Ecke per Kopf erfolgreich. Zudem stand bei einem Kopfball von Pascal Münnich die Stange im Weg. "In der ersten Halbzeit haben wir eine sehr souveräne Leistung gezeigt", strahlte Neumayr.

Wenige Höhepunkte in Durchgang zwei

Im zweiten Spielabschnitt plätscherte das Match lange vor sich hin. Ein verwandelter Strafstoß von Rückkehrer Dicker (56.) und der postwendende Ehrentreffer der Pinzgauer durch Hochstaffl blieben eine der wenigen Highlights. Weil im Finish Lugner noch die Ampelkarte sah, beendeten auch die Entleitner-Mannen das Spiel zu zehnt. "Wenn man bedenkt, dass wir rund 75 Minuten lang mit einem Spieler weniger auskommen mussten, war es eine sehr gute Leistung von uns", sagte Neumayr, dessen Team sogar noch höher hätte siegen können. "Zwei, drei weitere Sitzer haben wir vergeben."

Die Besten bei Anthering: Dukic (IV), Luginger (IV), Pascal Münnich (RM)

