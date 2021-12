1. Landesliga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 00:18

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Marko Zekonja (SV Schwarzach)

Endergebnis:



1. Marko Zekonja (SV Schwarzach / 2724 Stimmen)

2. Elias Huttegger (SC Pfarrwerfen / 2473 Stimmen)

3. Manuel Schubeck (SV Anthering / 1924 Stimmen)

4. Alexander Huber (SV Schwarzach / 1574 Stimmen)

5. Stefan Reith (USV Berndorf / 1050 Stimmen)

6. Maximilian Lintschinger (SV Schwarzach / 943 Stimmen)

7. Christian Grössinger (Union Henndorf / 687 Stimmen)

8. Niko Sekic (USK St. Michael / 632 Stimmen)

9. Silvano Pilotto (SV Grödig 1b / 374 Stimmen)

10. Benjamin Rogl (SC Bad Hofgastein / 351 Stimmen)

