Henndorf gibt neuen Coach bekannt

Details Montag, 31. Januar 2022 13:42

Wenige Tage nach Bekanntwerden der Trennung von Übungsleiter Wolfgang Reitsamer ist die Union Henndorf auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Wie der Verein offiziell bestätigte, wird der 1. Landesligist mit Michael Brandner in die bald beginnende Frühjahrsmeisterschaft starten. Brandner hatte schon von 2014 bis 2016 das Henndorfer Trainerzepter in der Hand.

Fotocredit: Union Woerle Henndorf

Vertrag bis Sommer: Brandner wieder zurück in Henndorf

"Mit dieser personellen Veränderung an der Spitze der Kampfmannschaft wollen wir einen Impuls setzen, um das ambitionierte Ziel 'Aufstieg in die Salzburger Liga' zu erreichen", lautete die Henndorfer Kampfansage, nachdem Reitsamer das Schiff verlassen musste. Die Suche nach dem Erbe dauerte nicht lang. Wie gestern Sonntag aus dem Lager der Grün-Weißen zu hören war, wird Michael Brandner, der einen Vertrag bis Sommer unterschrieben hat, am frei gewordenen Trainerstuhl Platz nehmen. "Wir sind froh, mit Michael Brandner erneut zusammenarbeiten zu können. Neben seiner überaus hohen fachlichen Kompetenz verfügt er auch über die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und motivieren", freut sich der Sportliche Leiter, Mario Lindlbauer, über Brandners Rückkehr. Der 62-jährige, gebürtige Deutsche ist in Henndorf nämlich kein Unbekannter, trainierte bereits von 2014 bis 2016 die Kampfmannschaft der Union. Nach seinem Engagement bei den Henndorfern coachte Brandner das 1b-Team der Grödiger (2016-2021). Schon heute bittet der Neo-Übungsleiter zum Trainingsauftakt.