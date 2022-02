Herbst 2021: Pfarrwerfen sagte Zweistelligkeit "Schöneres" an

Details Donnerstag, 24. Februar 2022 17:04

In den letzten Spielzeiten steckte der SC Pfarrwerfen in der 1. Landesliga zumeist im Tabellenkeller fest. Heuer fanden die Pongauer erstmals seit Langem die Abbiegespur und grüßen nun von einem einstelligen Platz aus dem tabellarischen Mittelfeld. Geht es nach den Baier-Schützlingen, kann's im Frühjahr gut und gerne so weitergehen. Zwei Winter-Neuzugänge sollen das Ihrige dazu beitragen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Pfarrwerfens Klettertour im Bonusjahr

Ausgerechnet in einer Saison ohne Absteiger spielt der sonst permanent in Abstiegsgefahr geratene SC Pfarrwerfen groß auf. Summa summarum verbuchte die Elf von Übungsleiter Martin Baier in 14 Runden 17 Körner auf ihr Konto und überwintert auf den, für den Klub äußerst wohltuenden neunten Rang. Zum ersten Mal seit der Spielzeit 2012/13 (damals Dritter) belegen die Pongauer in der 1. Landesliga nach dem Herbst einen einstelligen Tabellenplatz. Kein Wunder, dass Obmann Daniel Hager, der übrigens heute seinen 33. Geburtstag feiert, nur so strahlt: "Ich bin richtig zufrieden, richtig stolz auf die Mannschaft. Freilich haben wir ein paar Spiele unglücklich verloren, aber im Großen und Ganzen war das schon ein sehr guter Herbst." Ein Grund für die unverhoffte Leistungsexplosion ist für Hager zweifellos die gute und ambitionierte Arbeit von Übungsleiter Baier. "Seine Ideen haben relativ schnell gegriffen. Da merkt man, dass er sich schon lange im Trainergeschäft aufhält und viel Erfahrung mitbringt." Die Mannschaft selbst hat sich im Vergleich zum Vorjahr personell kaum verändert, die Youngsters jedoch stets weiterentwickelt. "Nicht nur spielerisch, sondern auch in ihrer Persönlichkeit", so Hager weiter.

Baier-Crew will einstellig bleiben

Dass heuer ohne Absteiger gespielt wird, stört Pfarrwerfens Vereinsobmann herzlich wenig: "Wir werden weiterhin so spielen, als würde es um etwas gehen, und akribisch weiterarbeiten." Das Ziel der Pfarrwerfener im Frühjahr ist, den einstelligen Tabellenplatz zu halten. "Eventuell noch ein, zwei Plätze nach vorne rücken. Wir wollen uns in dieser Liga festigen und ein Gegner werden, der unangenehm zu bespielen ist", fügt Hager hinzu. Abgänge wurden keine vermeldet, dafür mit Florian Ahornegger (St. Johann 1b) und Karol Solciansky (Bischofshofen) zwei Neuzugänge präsentiert. Während die baumlange Sturmspitze sein Engagement beim TSV beendet und zu seinem Heimatverein zurückkehrt, will's der routinierte Ex-BSKler noch einmal in der 1. Landesliga wissen. "Trotz seines höheren Alters kann er der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen", ist sich Hager sicher.

Wunsch nach Normalität

Pfarrwerfen absolvierte bereits drei Testspiele. Nach dem 4:1-Sieg gegen Fuschl (1. Klasse Nord) und der 0:3-Niederlage gegen Gneis (2. Landesliga Nord) tobte man sich gegen die St. Johanner 1b (2. Landesliga Süd) so richtig aus, triumphierte glatt mit 6:0. Mit Schladming (heute) und Altenmarkt (FR, 4.3.) warten weitere zwei Testgalopps, ehe es am 19. März mit der Auftaktpartie zuhause gegen Mühlbach/Pzg. in der Liga losgeht. Hager hofft auf ein volles Haus und "dass wir ohne Ängste wieder den Fußball leben dürfen, den wir aus den Jahren vor Corona kennen".

Wintertransfers

Zugänge: Florian Ahornegger (St. Johann 1b), Karol Solciansky (Bischofshofen)

Abgänge: keine

Herbst 2021 in Zahlen

Erstmals seit neun Jahren in dieser Spielklasse einstellig

Höchster Sieg: 5:2 gegen Mühlbach/Pzg.

Höchste Niederlage: 0:3 gegen Berndorf, Plainfeld

Bester Torschütze: Raffael Kendlbacher (7)