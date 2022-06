Plainfeld tauscht Trainer Kodzic aus

Details Dienstag, 28. Juni 2022 11:23

Der USV Plainfeld, Dritter der 1. Landesliga-Abschlusstabelle 2021/22, wird künftig mit einem neuen Übungsleiter in den Ring steigen. Wie bekannt wurde, löst Florian Königseder den nunmehrigen Ex-Trainer Marko Kodzic ab. Königseder hatte bis Ende April Salzburg-Ligist Straßwalchen gecoacht.

Fotocredit: SV Straßwalchen 1949

Grundlegende Veränderungen in Plainfeld

Zwei mickrige Punkte fehlten den Plainfeldern zum Aufstieg in die Salzburger Liga. Im bald beginnenden Reformjahr wird beim Tabellendritten des abgelaufenen Spieljahres ein neuer Mann das Trainerzepter schwingen. Wie durchsickerte, tritt Florian Königseder in die Fußstapfen von Marko Kodzic. Zu Veränderungen kam's auch im Vorstand: Sektionsleiter Alfred Chudoba trat ab, sein Nachfolger soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden.