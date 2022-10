Das war's! Gwehenberger muss Trainersessel in Tamsweg räumen

Details Mittwoch, 19. Oktober 2022 12:37

Der SC Tamsweg hat aufgrund einer bislang sehr durchwachsenen Herbstsaison die Reißleine gezogen. Wie der Klub am Mittwochvormittag offiziell bestätigte, wurde die Zusammenarbeit mit Übungsleiter Gerhard Gwehenberger für beendet erklärt. Herbert Antretter, der Sportliche Leiter der Lungauer, wird den Tabellenzehnten bis zur Winterpause interimistisch übernehmen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Nach Schmach in Pfarrwerfen: Tamsweg setzt Gwehenberger vor die Tür

Zwölf Punkte aus elf Spielen und Zwischenrang zehn - für den SCT, der im Vorfeld der Saison die vordere Tabellenregion ins Visier genommen hatte, definitiv zu wenig. Nachdem die Herbstmeisterschaft aus Tamsweger Sicht ohnehin schon bescheiden verlaufen war, brachten zuletzt drei Niederlagen am Stück das Fass endgültig zum Überlaufen. Die 1:3-Pleite bei Tabellenführer Berndorf noch achselzuckend zur Kenntnis genommen, verlor man erst im Derby gegen St. Michael (1:2) die Vorherrschaft im Lungau, nur um eine Woche später gegen Pfarrwerfen (2:3) in Überzahl (!) eine 2:0-Führung zu verspielen. "Der Vorstand des SC Tamsweg hat sich aufgrund den beiden zuletzt gezeigten Leistungen nach einem Gespräch mit Gerhard Gwehenberger dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen", offenbarte der Klub. In den vier noch ausstehenden Herbstpartien wird Herbert Antretter, der Sportliche Leiter, interimisitisch das Coaching übernehmen.