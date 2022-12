1. Landesliga: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2022

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 16:14

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 1. Landesliga geprägt. Was sich in den insgesamt 113 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herbstmeister: Berndorf

Winterkönig: Berndorf

Ligatore (gesamt): 458 (4,05 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Berndorf (45)

Wenigste kassierte Gegentore: Bad Hofgastein (22)

Wenigste erzielte Tore: Leogang, St. Michael, Piesendorf (alle 22)

Meiste kassierte Gegentore: Piesendorf (45)

Torreichstes Spiel: Strobl 9:1 Piesendorf

Bestes Heimteam: Berndorf (8 Spiele / 22 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Berndorf, Bad Hofgastein (beide 7 Spiele / 12 Punkte)

Remiskönig: Tamsweg (5)

Fairste Mannschaft: Bad Hofgastein (19 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Henndorf (43 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Stefan Gautsch (Tamsweg), Hannes Marktl (St. Michael, beide 7)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Amir Hadzic Plainfeld 19 Tore 2. Maximilian Dicker Anthering 13 Tore 3. Lukas Rösslhuber Berndorf 12 Tore 4. Cem Emen Henndorf 10 Tore Rudolf Schoder Maria Alm 10 Tore Silvio Kendlbacher St. Koloman 10 Tore Johann Rudigier Bad Hofgastein 10 Tore Jonas Fischer Bad Hofgastein 10 Tore