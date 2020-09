Payer-Schützlinge gewinnen „Spiel auf einer schiefen Ebene“

Details Donnerstag, 03. September 2020 10:42

Im Zuge der Englischen Woche forderte der USK St. Michael gestern Abend die SV Grödig 1b zum Tanzen auf. So richtig viel Mühe hatten die Lungauer mit den Grödiger Grünschnäbel nicht. Nach einer wahren Chancenflut und viel Dominanz setzten sich die Mannen von Coach Gerald Payer schlussendlich souverän, deutlich und verdient mit 4:0 durch.

St. Michael diktierte das Spiel nach Belieben

Etwas mehr als 100 Schaulustige sahen vom Start weg dominante Hausherren, die den Ball und ihren Gegner gekonnt laufen ließen. "Aus meiner Sicht war es ein Spiel auf einer schiefen Ebene", untermalte Payer die Überlegenheit seines USK. Nachdem die Grödiger früh wechseln mussten, Cunaku für Omerovic kam, brachte Dominik Stumbecker die Lungauer in Minute 20 voran: St. Michaels Knipser wurde mit einem genau getimten Lochpass von Manuel Ferner ideal in Szene gesetzt und bewies vor der Gäste-Hütte Nerven aus Stahl - 1:0. Die Freude über das Goal war noch nicht verflogen, ehe fünf Minuten danach Thomas König einen Gfrerer-Stangler mühelos in die Maschen drückte - 2:0 (45.). "Wir hatten noch etliche Chancen", hätte es für Payer und seine Elf zur Halbzeitpause gut und gerne noch rosiger ausschauen können.

Grödigs Sallaberger verhinderte Debakel

Nach dem 15-minütigen Pausentee ging's in derselben Tonart weiter. St. Michael blieb spielbestimmend und zeigte weiterhin groß auf. Ganze sieben Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, als Dominik Stumbecker einen Gruber-Assist mit dem zwischenzeitlichen 3:0 krönte. Rund eine Viertelstunde später stand Stumbecker neuerlich im Fokus. Der 27-jährige Vollblutangreifer ließ sich auch den von Referee Salihovic zugesprochenen Handelfmeter nicht nehmen, schnürte den Triplepack und markierte gleichzeitig den 4:0-Endstand (66.). Dass die Niederlage der Grödiger 1b summa summarum nicht noch böser ausfiel, war einzig und allein Keeper Julian Sallaberger zu verdanken. "Der hat einen richtigen Sahnetag erwischt", gab's auch von Payer einen Daumen nach oben. "Unser Sieg war am Ende absolut verdient."

USK St. Michael 4:0 (2:0) SV Grödig 1b

St. Michael, SR: Reuf Salihovic

Torfolge: 1:0 Dominik Stumbecker (20.), 2:0 Thomas König (25.), 3:0 Dominik Stumbecker (52.), 4:0 Dominik Stumbecker (66., Elfmeter)

Die Besten bei St. Michael: Dominik Stumbecker (RM), Ulrich Bayr (DM), Michael Macheiner (RV).

