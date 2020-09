ASV gewinnt Aufsteigerduell, bleibt an der Tabellenspitze dran

Details Samstag, 19. September 2020 11:00

Im Leoganger Steinbergstadion hieß es anlässlich der neunten 1. Landesliga-Runde: Aufsteigerduell. Den Fight der beiden Liganeulinge konnte letztendlich der Nord-Aufsteiger ASV Salzburg für sich entscheiden, setzte sich gegen Süd-Pendant SC Leogang verdient mit 3:0 durch. Während die Pinzgauer langsam aber doch in Richtung Tabellenkeller purzeln, zieren die Städter weiterhin die Tabellenspitze, bleiben zumindest bis heute Abend punktegleich an Leader Plainfeld dran.

Fotocredit: ASV Salzburg

Vorteile lagen klar auf Seiten der Gäste

Im Aufeinandertreffen der beiden Liganeulinge starteten die Itzlinger, als wären sie von einer Tarantel gestochen worden. Bereits nach zwölf Minuten durften die Städter zum Torjubel abdrehen: Mirsad Dedovic stieg nach einem Eckball am höchsten und köpfte zur zeitigen Führung ein - 0:1. "Auch danach haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt", schilderte ASV-Coach Markus Teufl. Einziger Minuspunkt: Aus teils vielversprechenden Offensivaktionen konnte kein Kapital geschlagen werden. Kurz vor der Halbzeitpause verwertete der ASV zumindest eine seiner vielen Torchancen: Denis Andric tauchte an der Strafraumgrenze gefährlich auf und zeigte beim anschließenden Heber über Leogang-Goalie Gruber hinweg ein äußerst feines Füßchen - 0:2 (37.).

ASV ließ nichts mehr anbrennen

In derselben Tonart ging's auch nach dem 15-minütigen Kabinentratscherl weiter. "Wir haben im gesamten Spiel nur eine Torchance der Leoganger zugelassen", konnte Teufl mit dem Auftritt seiner Defensiv-Schützlinge gänzlich zufrieden sein. Pendant Philipp Landauer sah es etwas anders: "Zwei, drei gute Möglichkeiten waren da schon dabei." Bis zum nächsten Highlight mussten die knapp 140 Zuseher etwas ausharren, in der 72. Spielminute war's dann soweit: Nach Foul an Diaz zeigte Spielleiter Johann Steger auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter brachte Denis Andric in der Leoganger Hütte unter - 0:3. Letztendlich sollte der Doppelpack von Andric auch der Schlusspunkt in diesem Aufsteigerduell gewesen sein. Teufl strahlte: "Ein sehr verdienter Sieg, der aufgrund der Anzahl unserer Torchancen auch absolut in Ordnung geht."

SC Leogang 0:3 (0:2) ASV Salzburg

Leogang, SR: Johann Steger

Torfolge: 0:1 Mirsad Dedovic (12.), 0:2 Denis Andric (37.), 0:3 Denis Andric (72., Elfmeter)

Die Besten beim ASV: Pauschallob (herausragend: Denis Andric (HS), Daniel Herndler (IV))

Redakteur: Maximilian Winkler

