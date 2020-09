Ausgleichschance(n) nicht genutzt! Mühlbach geht gegen Henndorf leer aus

Details Montag, 28. September 2020 15:06

Bei herrlichem Fußballwetter standen sich gestern Sonntag der SC Mühlbach/Pzg. und die Union Henndorf gegenüber. Dabei erspielten sich aggressiv zu Werke gehende Flachgauer klare Vorteile, die sie unterm Strich gleich dreimal in etwas Zählbares ummünzen konnten. Die Mühlbacher verjuxten hingegen in ihrer Phase binnen kürzester Zeit zwei hochkarätige Ausgleichschancen. Herber Nachgeschmack: Die zwei Heim-Akteure Kaserer und Blaickner schieden verletzt aus.

Fotocredit: Union Woerle Henndorf

Goalgetter Jukic brachte Grün-Weiß in Front

In einer chancenarmen ersten Halbzeit waren es die Gäste aus dem Flachgau, die wesentlich besser ins Spielgeschehen fanden. "Mit ihrem Pressing haben sie uns vor Probleme gestellt", bilanzierte Mühlbach-Sektionsleiter Andreas Hochwimmer. Nach 13 gespielten Minuten brachen auf Seiten der Grün-Weißen die Dämme, als Edib Jukic nach einem ruhenden Ball zur Stelle war und die Kirsche aus kurzer Distanz ins Netz pfefferte - 0:1. Die Verwunderung über die Ausführung des Freistoßes war bei Hochwimmer riesengroß: "Das Foul war im Zentrum, ausgespielt wurde es dann auf der Seite."

Mühlbachs Lemberger verjuxte zwei dicke Ausgleichschancen

Der zweite Spielabschnitt startete gleich mit einem Aufreger. Nach einem Vergehen im Strafraum der Gäste sprach Spielleiter Begovic den Hausherren einen Elfmeter zu, den Fabian Lemberger allerdings vergab. Doppelt bitter: Kurz nach Begovics Elfmeterpfiff landete der Ball im Netz. "Zwischen Pfiff und unserem Kopfballtor lagen nur wenige Sekunden", seufzte Hochwimmer, der die Entscheidung des Referees aber hinnahm: "Das wird schon so gepasst haben." Augenblicke danach entwischte Lemberger der Henndorfer Defensive, konnte aber auch Sitzer Nummer zwei nicht nutzen. "Dass wir aus den beiden Möglichkeiten kein Tor gemacht haben, war im Endeffekt der Knackpunkt", sagte Hochwimmer. In Minute 68 setzte es für die Oberpinzgauer die Strafe: Edib Jukic tauchte nach einem individuellen Fehler der Heimischen gefährlich vor SCM-Keeper Unterweger auf und zeigte im anschließenden Eins-gegen-Eins Nerven aus Stahl - 0:2. Für den Schlusspunkt sorgte Stefan Bachner im Finish, als er mit seinem gefühlvollen Heber Unterweger nicht den Hauch einer Abwehrchance ließ - 0:3 (83.). "Einerseits haben wir nicht unseren besten Tag erwischt. Auf der anderen Seite bekamen wir es mit bissigen, kampfstarken Henndorfern zu tun, die ich persönlich am Saisonende im vorderen Drittel sehe. Momentan stehen sie in der Tabelle viel schlechter da, als sie tatsächlich sind. Eigentlich ein Wahnsinn, dass sie vor dem gestrigen Spiel erst sechs Punkte auf dem Konto hatten", schilderte Hochwimmer, für den das 0:3 letztlich doch "zu hoch" war. Mit Kaserer (Schienbein) und Blaickner (Hand) verloren die Mühlbacher zudem zwei Stammkräfte verletzungsbedingt. Hochwimmer geht mit positiver Energie voran: "Natürlich bitter, aber unser Kader ist groß."

SC Mühlbach/Pzg. 0:3 (0:1) Union Henndorf

Mühlbach/Pzg., SR: Ramiz Begovic

Torfolge: 0:1 Edib Jukic (13.), 0:2 Edib Jukic (68.), 0:3 Stefan Bachner (83.)

Redakteur: Maximilian Winkler

