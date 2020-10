Dank toller zweiter Halbzeit: Berndorf macht Zwei-Tore-Rückstand wett

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 11:10

Von den hochdotierten Spitzenplätzen war der USV 1960 Berndorf nach acht absolvierten Begegnungen ein Stück weit entfernt. Gestern Samstag mussten die Graf-Boys ihr Auswärtsspiel beim SC Bad Hofgastein bestreiten. Schlechte Vorzeichen: In der der letzten Saison gingen die Flachgauer auf Gasteiner Geläuf glatt mit 0:3 unter. Dieses Mal lief es für die Berndorfer zwar besser, trotzdem trauerte man am Ende zwei verlorenen Points nach. Endstand: 2:2.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Pausenführung für Gastein teuer erkauft

Beide Teams begegneten sich auf dem Gasteiner Kunstgrün anfangs auf Augenhöhe. "Es war ziemlich ausgeglichen. Keiner wollte so recht ins Risiko gehen", schilderte Berndorf-Dompteur Michael Graf. Chancen waren zu Beginn rar, meist stand vor der jeweiligen Box ein Stoppschild. Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto präsenter wurden die Hausherren. "Wir waren dann richtig gut in der Partie", meinte Heim-Trainer Achim Sametreiter, der nach exakt 25 gespielten Minuten in Ekstase verfiel, als Lukas Scharfetter eine scharfe Hereingabe von Thomas Rudigier ins Kabinett bugsierte - 1:0. Das Spiel wurde schließlich nur vier Minuten älter, ehe Referee Höglinger nach einem Foul von Berndorf-Goalie Wagner im eigenen Herrschaftsgebiet auf Elfmeter entschied. Stefan Gruber stellte sich der Herausforderung und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:0 (29.). Noch vor dem Pausentratscherl gelang den Gästen der so wichtige Anschlusstreffer: Bernhard Rösslhuber verwertete eine Ramspacher-Flanke per Kopf zum 2:1 (45.+1.). Herb für die Sametreiter-Elf: Hartlieb und 1:0-Schütze Scharfetter schieden nach bösen Kollisionen mit Wagner früh aus. Zweitgenannter musste das Feld schon nach 35 Minuten räumen. "Bis dahin war er unser Bester", seufzte der Gasteiner Übungsleiter.

Berndorf hatte Sieg vor Augen

In Halbzeit zwei änderten sich die Kräfteverhältnisse. Angetrieben vom bedeutsamen Anschlussgoal übernahmen die Flachgauer nach dem Seitenwechsel ganz klar das Kommando. "Meine Mannschaft hat sich mörderisch präsentiert. Phasenweise war es nur noch ein Spiel auf ein Tor - so ehrlich müssen wir uns sein", schwärmte Graf. Nachdem in Minute 63 ein abgefälschter Schuss von Daniel Hampl durch die Hosenträger von Heim-Schlussmann Führling den Weg ins Glück gefunden hatte, vergaben die Gäste in Person von Rösslhuber und Ramspacher vielversprechende Gelegenheiten zum Turnaround. "Aber auch die Hofgasteiner kamen im Konter zu ihren Chancen", verriet Graf. "Die haben wir zwei, dreimal nicht gut fertig gespielt", fügte Sametreiter stöhnend hinzu. Der Matchball blieb im Nachschlag den Graf-Schützlingen vorbehalten, ein gefährlicher Freistoß von Abwehrmann Baier küsste allerdings nur das Torgebälk. "Wenn es beschissen läuft, verlierst du so ein Spiel. Meiner Meinung nach war es ein gerechtes Unentschieden", bilanzierte Sametreiter. Indes trauerte Pendant Graf "zwei verlorenen Punkten" nach. Mit der Performance seines Teams zeigte sich der Berndorfer "Feldherr" dennoch zufrieden: "Die Leistung in der zweiten Halbzeit war top."

SC Bad Hofgastein 2:2 (2:1) USV 1960 Berndorf

Bad Hofgastein, SR: Marc Höglinger

Torfolge: 1:0 Lukas Scharfetter (25.), 2:0 Stefan Gruber (29., Elfmeter), 2:1 Bernhard Rösslhuber (45.+1), 2:2 Daniel Hampel (63.)

Die Besten: Lukas Scharfetter (ST); Pauschallob (herausragend: Daniel Munter (IV), Raphael Baier (IV), Daniel Hampel (ST), Bernhard Rösslhuber (ST)).

