Payer-Schützlinge besiegen „überraschend starke“ Grödiger

Details Samstag, 14. August 2021 21:43

Nach dem 2:2-Auftaktremis gegen Bad Hofgastein und der 1:3-Pleite zuletzt in Plainfeld buchte der USK St. Michael im Heimmatch gegen die SV Grödig 1b den ersten vollen Punktgewinn aufs Konto. Die Grödiger Grünschnäbel, die bis dato noch kein einziges Tor erzielen konnten, wussten dabei mit einer krassen Leistungssteigerung zu überzeugen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Obwohl ein Torerfolg ausblieb: Forsche Grödiger überrumpelten Heimteam

Übungsleiter Payer und sein USK St. Michael schaute ganz schön drein, als die blutjungen Grödiger schon in den Anfangsminuten beherzt am Führungstreffer werkelten. "Sie waren überraschend stark. So hätten wir sie nicht wirklich erwartet", konstatierte Payer. Weil Heim-Goalie Kocher von Beginn an einen ausgeschlafenen Eindruck hinterließ und zwei dicke Grödig-Möglichkeiten vereitelte, überstanden die Lungauer eine muntere Anfangsphase unbeschadet. Und weil Torgarant Stumbecker einen schnell abgespielten Freistoß im Tor versenkte, hieß es nach exakt 17 Minuten 1:0 für St. Michael. "Eigentlich aus dem Nichts", gab Payer zu, dessen Team im Verlauf der ersten Halbzeit dann immer besser wurde.

Momentum bei St. Michael

Der zweite Spielabschnitt startete ähnlich wie der erste. "Den haben wir eindeutig verschlafen", moserte Payer. In Minute 51 wurden die Schlafmützigkeit der Heimelf bestraft: Grödigs Schuhmann fasste sich aus gut 30 Metern ein Herz - sein Fernschuss, der einer Bogenlampe glich, detonierte im St. Michael-Tor - 1:1. In einem Spiel auf Messers Schneide war der Ausgang lange unvorhersehbar. Kurz vor dem Beginn der Schlussviertelstunde schlug das Pendel schließlich auf die Seite der Payer-Crew aus: Nach einem weiten Einwurf und missglückter Ballannahme eines Gäste-Verteidigers war Stocker zur Stelle und drückte zum 2:1 ab (74.). Dabei blieb's. Auch weil nach einem Macheiner-Schuss das Kunstleder gleich zweimal die Latte küsste. Unterm Stich sprach Payer von einem "verdienten Sieg".

Die Besten bei St. Michael: König (ST), Moser (DM)

