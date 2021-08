Eindrucksvoll noch dazu: Strobl fügt Anthering erste Saisonpleite zu

Details Mittwoch, 25. August 2021 21:07

Erster gegen Dritter oder besser gesagt: SV Anthering gegen SK Strobl. Das "Happy End" im Spitzenspiel der 1. Landesliga war definitiv für die Gäste vorgesehen, die sich nach 2:0-Halbzeitführung letztlich deutlich mit 4:0 durchsetzten. Mit diesem Sieg lachen die Heissl-Männer von der zweiten Position, die Antheringer rutschten indes auf Rang vier ab.

Archivbild: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Strobl erhöhte kontinuierlich die Drehzahl

"Die ersten fünf Minuten waren schläfrig", beäugte Strobls Sportlicher Leiter, Roland Hackl, müde und träge wirkende Akteure. Je länger das Gipfeltreffen dauerte, desto besser fanden die Gäste ins Geschehen. "Da haben den Antheringern dann die Mittel gefehlt. Sie haben es mit vielen hohen Bällen probiert", erzählt Hackl, der sich schon in der achten Spielminute über den Führungstreffer freuen durfte: Jakob Eisl brachte sich nach einem Doppelpass mit Ebner in Position und stellte auf 0:1. Nachdem beide Mannschaften in der weiteren Folge zu ihren Möglichkeiten kamen, jedoch laut Hackl "nichts Hundertprozentiges dabei war", waren es in der 38. Spielminute abermals die Strobler, die zum Torjubel abdrehten: Ecke, Gestocher, Gavric, Tor - 0:2.

Antheringer Drangperiode ohne Entlohnung

Die Hausherren kamen hungrig aus den Katakomben. "In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte waren sie besser", gab Hackl zu. In dieser Phase musste Strobl-Schlussmann Laimer herhalten und entschärfte gleich zwei Antheringer Granaten. Als der heimische Drang schließlich nachgelassen und Strobl wieder zurück in die Spur gefunden hatte, verfasste die Heissl-Truppe das Ende der Geschichte. In der 82. Minute konnte die heimische Defensive eine Flanke von Joker Hödlmoser nicht klären, King, ebenfalls Einwechselspieler, stand goldrichtig und drückte zum 0:3 ab. Quasi zum Drüberstreuen vergoldete Veljovic im Nachschlag seine herrliche Einzelaktion (93.). "Ein verdienter Sieg", grinste Hackl, der mit seinen Stroblern die Antheringer in der Tabelle nun überholte.

Die Besten bei Strobl: Ebner, J. Eisl, C. Eisl, Taboga, Neziri, Schwaiger

