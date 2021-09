Bad Hofgastein weiht neuen Platz mit erstem Saisonsieg ein

Details Sonntag, 19. September 2021 10:45

Festtagsstimmung im Gasteinertal! Bei der Eröffnung der nigelnagelneuen Sportstätte glückte dem SC Bad Hofgastein gegen den SC Tamsweg ein 2:0-Heimerfolg. Nach torloser erster Halbzeit erzielte Stefan Gruber den befreienden Führungstreffer, Kompagnon Johann Rudigier packte im Finish den Deckel drauf.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Strittige Schiedsrichterentscheidungen in torlosem ersten Durchgang

"Ein narrischer Fußballtag", sprach Hofgastein-Coach Achim Sametreiter über die lang ersehnte Platzeröffnung sowie die 75-Jahr-Feier, die just im Zuge des gestrigen Aufeinandertreffens mit Tamsweg über die Bühne gingen. Eine laut Sametreiter "coole Trainingswoche" auf neuem Geläuf konnte seine Crew optimal ummünzen, bekam Spiel und Gegner relativ flott in den Griff. Und das, obwohl die Gäste aus dem Lungau nach etwas mehr als zehn gespielten Minuten eigentlich einen Strafstoß bekommen hätten müssen. "Den kann man durchaus geben", schnaufte Sametreiter durch. Nur kurz darauf das vermeintliche 1:0: Nach einer Ecke nickte Freiberger ein, die Gasteiner jubelten (18.). Anschließend wurde es kurios. Sametreiter erklärte: "Alle haben sich schon für den Anstoß aufgestellt, nur der Tamsweger Tormann schimpfte noch mit dem Linienrichter. Letzten Endes wurde auf Stürmerfoul entschieden und es ging mit Freistoß weiter." Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ noch einen Schockmoment folgen: Thomas Rudigier wurde mit dem Knie am Hinterkopf getroffen (45.+1). Die Folge? Platzwunde und ein Schnellcheck im Krankenhaus.

Bad Hofgastein nütze Überzahl gekonnt aus

Nachdem Johann Rudigier, Naglmayr und Stefan Gruber tolle Möglichkeiten ausgelassen hatten und Tamswegs Moser wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt worden war (66.) sorgte Stefan Gruber nach einem Standard per Kopf für die große Erlösung - 1:0 (69.). Kurz vor Ultimo machten die Sametreiter-Buben im Konter alles klar: Johann Rudigier ließ Schiefer mit einem wunderbaren Chip alt aussehen und verfrachtete Bad Hofgasteins ersten Saisondreier ins Gefrierfach - 2:0 (86.). "Seit Langem liefen wir fast komplett auf. Die verlorenen Tugenden waren wieder da - die Mannschaft hat es clever runtergespielt. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung", versetzte der Befreiungsschlag Sametreiter in echte Feierlaune.

Die Besten bei Bad Hofgastein: Lechner (DM), Jank (IV), L. Gruber (ZM), Freiberger (IV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!