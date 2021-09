Hocheffiziente Itzlinger sorgen für Antheringer Heimdebakel

Details Sonntag, 19. September 2021 11:51

In der Antheringer Haunsbergarena standen sich im Zuge der 9. Runde in der 1. Landesliga der dort ansässige SV Anthering und der ASV Salzburg gegenüber. Beim Duell Vierter gegen Sechster überraschte vor allem die Höhe des Triumphes der Gastelf. Dank einer hervorragenden Chancenverwertung und einem gut aufgelegten Goalie setzten sich die Städter deutlich mit 6:1 durch.

Fotocredit: ASV Salzburg (ARCHIVBILD)

ASV machte die Dinger, Anthering nicht

In der ersten Halbzeit, die sich im weiteren Verlauf recht ausgeglichen gestalten sollte, erwischte der ASV einen Traumstart. Nach läppischen vier Minuten konnte Dedovic den ersten Angriff gleich mit dem 0:1 krönen. Die Antwort der offensivstarken Antheringer folgte in der 18. Minute, als Spasic den zahlenmäßigen Gleichstand besorgte - 1:1. Die Itzlinger konnten sich folgend bei Keeper Gottsmann bedanken, nicht in Rückstand geraten zu sein. "Anthering hatte zwei Sitzer, die er mit Glanztaten zunichte machte", streute Klubobmann Robert Neureiter dem Handschuh Rosen. Die sich in Sachen Chancenverwertung wesentlich effizienter präsentierenden Städter drückten zur Halbstundenmarke in eiskalter Manier ein zweites Mal ab: Dedovic brachte Andric in Szene, dieser ganz staubig mit dem 1:2 (30.). Und weil Tabernig in der 39. Spielminute gar auf 1:3 stellte, müffelte es in der Haunsbergarena nach Vorentscheidung. "Bis zum 1:3 war es ein Spiel auf Messers Schneide", berichtete Neureiter.

Städter machten halbes Dutzend voll

Zum Leidwesen der Hausherren blieb ASVs Umgang mit den Einschussgelegenheiten auch in Hälfte zwei auf hohem Niveau. Ein Zweierpack von Islamovic (49., 75.) sorgte für noch klarere Verhältnisse, ein sehenswerter Volley-Drehschuss von Dedovic (89.) für ein schlussendlich doch grobes Antheringer 1:6-Heimdebakel. Neureiter relativierte: "Das ist viel zu hoch ausgefallen. Unsere Chancenauswertung war zum Glück sehr gut und unser Tormann hat einen echten Glanztag erwischt."

Die Besten beim ASV: Gottsmann (TW), Dedovic (ST), Islamovic (ZM)

