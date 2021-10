Berndorf hat in und mit Piesendorf keine Mühe

Details Montag, 04. Oktober 2021 08:53

Der USV 1960 Berndorf tütete auswärts beim USC Piesendorf einen souveränen und ungefährdeten 4:1-Erfolg ein. Die Weichen wurden bereits in der ersten Hälfte auf Sieg gestellt - da führte die von Bernhard Rösslhuber gecoachte Truppe schon mit 3:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Käse früh gegessen

Die Berndorfer nahmen das Heft von Anfang an in die Hand. In Minute 10 brachen die Gäste auf der rechten Angriffsseite durch, den anschließenden Stanglpass verpasste Gappmaier, der mitaufgerückte Reith stand goldrichtig und netzte zum 0:1 ein. Nur zwei Minuten später das 0:2: Ein tückisch abgefälschter Baier-Freistoß ließ Heim-Schlussmann Lederer keine Abwehrchance (12.). Und weil Rösslhuber eine wunderbare Einzelaktion mit dem dritten Berndorfer Treffer krönte, war die Begegnung zur Halbstundenmarke schon so gut wie entschieden - 0:3 (30.).

Berndorfs vierter Dreier nie in Gefahr

Die Flachgauer ließen es im zweiten Spielabschnitt ruhiger angehen. Piesendorf konnte nicht, Berndorf musste nicht - so blieben die Lichtblicke über weite Strecken aus. "Die Piesendorfer haben es mit langen Bällen probiert - spätestens an der Strafraumgrenze war Stopp", berichtete Herbert Kohlbacher, Berndorfs Sportlicher Leiter. In der 80. Minute schlug die Gastelf aber noch einmal zu: Joker Thalmayer mit einem Gewaltssprint, bediente den ebenfalls eingewechselten Maier - 0:4. Der Schlusspunkt blieb den Heimischen vorbehalten. Lederer markierte nach einem Eckball das 1:4-Endresultat (91.). "Da haben wir geschlafen", ärgerte sich Kohlbacher über den finalen Gegentreffer. "Es war nicht unser schönstes Spiel, die Leistung aber brav."

Die Besten bei Berndorf: M. Strasser (LM), Rainer (ZM)

