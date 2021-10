Tamsweg stellt Pfarrwerfen aufs Abstellgleis

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 22:46

Für den SC Pfarrwerfen gab's auf heimischem Boden gegen den SC Tamsweg nichts zu holen. Die Pongauer wurden klar in die Schranken gewiesen und mussten sich am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Wahrer Feuerwehr-Start: Die Tamsweger erarbeiteten sich schon in den ersten 25 Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung.

Gwehenberger-Elf machte kurzen Prozess

Die Gäste aus dem Lungauer starteten auf Pfarrwerfener Geviert als wären sie von einer Tarantel gestochen worden. Ein Doppelschlag von Abwehrboss Lischent (12.) und Mehmedi (14.) brachte die Tamsweger nahezu im Eiltempo mit 2:0 voran. Und weil Spielgestalter Jäger in der 25. Minute ebenso abdrückte, war die Wiese wohl schon vorzeitig gemäht - 0:3.

Ehrengoal das höchste der Pfarrwerfener Gefühle

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte kam es für die ohnehin schon gebeutelten Hausherren noch dicker: Mehmedi schnürte in der 51. Minute seinen Doppelpack und schraubte die Führung der Tamsweger noch weiter in die Höhe - 0:4. Erst danach konnte Pfarrwerfen das Geschehen etwas ausgeglichener gestalten, verbuchte zudem selbst die ein oder andere vielversprechende Offensivaktion. Mehr als Kendlbachers 1:4 (58.), das unter die Kategorie "Ergebniskosmetik" fiel, wollte den Heimischen an diesem Nachmittag jedoch nicht mehr gelingen.

Lungauer auf den Geschmack gekommen

Während die Pongauer trotz Niederlage weiterhin einen einstelligen Tabellenplatz bekleiden, aktuell von Rang acht grüßen, macht es den Anschein, als würde sich Tamsweg eine kleine Erfolgsserie zurechtlegen. Die Gwehenberger-Crew holte aus den letzten drei Partien nicht weniger als sieben Zähler und ist somit seit drei Runden ungeschlagen. Am nächsten Wochenende bekommen die Tamsweger den Dritten Strobl zu Gast, Pfarrwerfen muss zum Tabellennachbarn Leogang.

