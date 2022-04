Spiel gedreht! Berndorf zieht Schwarzach Zahn

Details Samstag, 09. April 2022 23:22

Der USV 1960 Berndorf sorgte zweifelsohne für die Sensation des 19. Spieltags. Die Truppe vom krank im Bett liegenden Coach Bernhard Rösslhuber geriet gegen den Throninhaber SV Schwarzach in Rückstand, nur um im weiteren Verlauf das Spiel vollkommen auf den Kopf zu stellen und am Ende als 2:1-Sieger vom Platz zu gehen. Fighting Spirit: Die letzten Sequenzen mussten die Gäste nach Gelb/Rot für Daniel Mair in Unterzahl bestreiten.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Schwarzacher gingen etatgemäß in Front

Der Arbeitstag der Schwarzacher startete plangemäß. Der Leader sorgte in Fahrtrichtung gegnerisches Tor für viel Wirbel, ließ allerdings einen "Tausender" vorerst aus - Schwabl scheiterte aussichtsreich per Kopf. Erst kurz vor der Halbzeitpause durfte das Führungsgoal bejubelt werden, nachdem Thomas Klammer einen Strafstoß fachgerecht zum 1:0 in die Maschen gelegt hatte (41.). Von den Gästen aus Berndorf war über weite Strecken nicht viel zu sehen. "Das Fußballspielen auf dem holprigen Platz war schwierig", fand Daniel Munter, der spielende Co-Trainer der Gäste, die Gründe.

Krimbacher-Jungs rutschten gegen Mittelständer Berndorf aus

Im zweiten Durchgang gingen die Berndorfer wesentlich mutiger ans Werk. "Wir haben uns dann schön langsam unsere Chancen erarbeitet", sprach Munter von einer stückweise ansteigenden Leistungskurve. In der 55. Minute der Ausgleich: Nach zwei, drei Doppelpässen en Suite beförderte Unglücksrabe Schwabl den Ball in die eigene Hütte - 1:1. "Der ist vor ihm noch einmal aufgehüpft", nahm Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher seinen Schützling in Schutz. Nachdem Mair nach einer Art Befreiungsschlag am rechten Flügel auf und davon gewesen war und den Turnaround perfekt gemacht hatte (54.), musste Heim-Schlussmann Waltl mit einer Zerrung w.o. geben. Wagenbichler und Müller verjuxten auf Seiten der Heimischen gute Ausgleichschancen. Und obwohl der 1:2-Torschütze Mair mit Gelb/Rot verfrüht unter die Brause geschickt wurde, brachten die zehn übriggebliebenen Flachgauer das Schäfchen ins Trockene. "Es war ein geiler Fight", zauberte Munter der Überraschungssieg ein breites Lächeln ins Gesicht. Für Krimbacher wäre zumindest ein Remis gerecht gewesen, zollte dem Gegner aber viel Respekt: "Berndorf ist eine sehr gute und robuste Mannschaft - das haben wir aber im Vorhinein schon gewusst."

Die Besten bei Berndorf: Munter (IV), Baier (IV), Manglberger (DM)