Leogang eröffnet langgezogene 1.LL-Runde mit Derbysieg

Details Mittwoch, 13. April 2022 10:49

Mit dem Pinzgau-Derby zwischen dem SC Leogang und dem SC Mühlbach/Pzg. wurde gestern Abend im Leoganger Steinbergstadion die 20. Runde der 1. Landesliga, die sich von Dienstag bis Samstag streckt, eingeläutet. Dank der Buden von Mario Lucic und Dejan Tosic sahnten die Hausherren ihren siebenten Saisonerfolg ab. Damit rückte die Lazzeri-Elf in der Tabelle vorerst auf Rang acht vor, die Oberpinzgauer bleiben hingegen Zwölfter.

Fotocredit: SC Tamsweg (ARCHIVBILD)

Offene Partie mit viel Intensität

Das Ganze abwartend anzugehen, stand im gestrigen Pinzgauer Derby nicht auf der Agenda. Zwei Teams im Vollsprintmodus lieferten sich einen leidenschaftlichen Fight. Die erste dicke Gelegenheit fanden dabei die Gäste aus Mühlbach vor: Schoblocher tauchte alleine vor der heimischen Hütte auf, blieb gegen Leogang-Handschuh Jack Riedlsperger jedoch zweiter Sieger (7.). Wesentlich effizienter zeigten sich gegen Ende der ersten Halbzeit die Lazzeri-Männer. Quehenberger bediente Lucic, der das Spielgerät staubig zum 1:0 ins lange Eck zimmerte (39.). Kurz darauf beinahe das 2:0, doch ein Schlenzer des mitaufgerückten Rechtsverteidigers Bytel klatschte nur gegen den Querbalken (42.).

Heim-"Hexer" Jack Riedlsperger hielt seinen Kasten sauber

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts hing die Heimführung am seidenen Faden, als Ranggetiner seinen Kopfball nach Bachler-Hereingabe nur hauchzart über das Gehäuse setzte (47.). Wenige Momente nach der Studenmarke roch es hingegen stark nach Vorentscheidung: Gimpl ballerte einen Freistoß an die Latte, den Abpraller verwertete der goldrichtig stehende Tosic nahezu mit schlafwandlerischer Sicherheit - 2:0 (63.). Die Mühlbacher steckten aber nicht auf, bastelten wie wild am so wichtigen Anschlusstreffer. "Da hat unser Keeper dann eingreifen müssen", beäugte Leogangs Sektionsleiter, Hannes Riedlsperger, einen gut aufgelegten Leogang-Schlussmann, der mit zwei heldenhaften Rettungsaktionen Schoblocher und Bachler zum Verzweifeln brachte (69.). Summa summarum trugen die Gastgeber den Zwei-Tore-Vorsprung über die Ziellinie und durften am Ende eines intensiven Fußballabends über den siebenten Ligasieg der laufenden Saison jubeln. "Eine super Leistung von den Jungs, die den Großteils des Spiels dominiert haben", war auch Riedlsperger happy.

Die Besten bei Leogang: Gimpl (ZM), Bytel (RV), Kux (IV)